Stonehenge bol možno ako Lurdy - miestom na uzdravovanie ľudí

Svetoznáma megalitická stavba Stonehenge v Británii slúžila pravdepodobne ako miesto na uzdravovanie ľudí.

5. okt 2008 o 8:24 TASR

LONDÝN. Podľa dvoch britských archeológov bol tento gigantický kruhový monument istým druhom pravekých Lúrd a priťahoval pútnikov z celej Európy.

Stonehenge stojí už po celé tisícročia a vyvoláva nekonečnú debatu. Vedci diskutujú, či to bola v dávnoveku svätyňa uctievačov Slnka, posvätné pohrebisko, alebo stavbu dokonca používali dávni astronómovia na svoje výpočty.

Profesori Geoffrey Wainwright a Timothy Darvill ponúkli vlastné vysvetlenie záhadného objektu: slúžil ľuďom, ktorí verili v jeho uzdravovaciu silu.

"Našli sme niekoľko dôvodov na to, aby sme sa mohli domnievať, že kamene boli postavené v rámci viery v proces uzdravenia," povedal Wainwright.

Wainwright a Darvill, ktorí na mieste robili vykopávky vyše 40 rokoch, označili za kľúčový prvok svojej teórie dvojitý kruh modrých kameňov.

Kamene zo zriedkavého druhu dolomitu boli umiestnené v centre monumentu. Do južného Anglicka sa dostali z Pembrokeshire vo Walese, odkiaľ ich dotiahli po súši alebo doviezli po vode.

Podľa Wainwrighta boli modré kamene zo škvrnami posiateho dolomitu vysoko cenené pre svoje liečebné schopnosti. Kúsky z nich sa našli aj v okolitých hroboch.

Podľa archeológov spočívajú dôkazy nielen v kameňoch, ale tiež v kostiach. Kostry objavené v oblasti vykazujú známky vážnych chorôb alebo zranení.

Dôkazy poukazujú na to, že Stonehenge bol druhom akejsi svätyne, kam za uzdravením prichádzali ľudia z celej Európy. To však nevylučuje iné alternatívne teórie o využití miesta, opatrne dodávajú archeológovia.

"Mohol to byť sakrálny objekt, dokonca aj ak to bolo liečiteľské centrum," povedal Darvill v pondelok na stretnutí pamiatkarov v Londýne. "Práve tak ako napríklad Lurdy, ktoré sú stále náboženským centrom," spresnil bádateľ.