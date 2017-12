Slnečný vietor je najslabší od začiatku meraní

Slnečný vietor, ktorý vytvára ochranný obal okolo našej slnečnej sústavy, je najslabší od začiatku pravidelných meraní v 60. rokoch minulého storočia.

4. okt 2008 o 23:57 TASR

WASHINGTON.

Z údajov zaslaných sondou Ulysses a zverejnených v časopise Geophysical Research Letters vyplýva, že došlo k viac ako 20-percentnému poklesu. Ten sa vyskytol v nezvyčajne dlhej fáze zníženej slnečnej aktivity.

Slnečný vietor je prúd nabitých častíc s rýchlosťou viac ako jeden milión km/h, ktoré sú emitované z vrchnej atmosféry Slnka. Je zložený väčšinou z vysokoenergetických elektrónov a protónov. Reaguje nielen s atmosférami planét, ale definuje aj hranicu medzi slnečným systémom a medzihviezdnym priestorom. Bod, v ktorom už nie je slnečný vietor dostatočne silný, aby zatlačil na medzihviezdnu látku, sa nazýva heliopauza. Vzdialenosť k heliopauze sa pravdepodobne značne mení podľa aktuálnej rýchlosti slnečného vetra a lokálnej hustoty medzihviezdnej látky, ale je známe, že leží ďaleko za obežnou dráhou Neptúna.

Oslabenie slnečného vetra by mohlo spôsobiť, že do nášho slnečného systému prenikne viac škodlivého žiarenia z okolitého vesmíru. Dopady tohto žiarenia na Zem sa zatiaľ nezistili, no ochrane astronautov a techniky sa začala venovať väčšia pozornosť.

Sonda Ulysses je spoločným projektom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Vypustili ju 6. októbra 1990 a ako prvá začala cielene skúmať vesmír v blízkosti slnečných pólov. Začiatkom tohto roka ju odstavili, no aj tak štvornásobne prekročila plánované obdobie

fungovania. Vlani ešte stihla uskutočniť tretie mapovanie magnetického poľa Slnka od pólu k pólu.