Ryby v jedálničku malých detí vraj znižujú riziko ekzémov

Ak zaradíte deťom vo veku do deviatich mesiacov do jedálneho lístka pravidelne ryby, môže to u nich znížiť riziko ekzému.

4. okt 2008 o 23:19 ČTK

LONDÝN. Zistili to švédski vedci, ktorí sa zapojili do dlhodobej štúdie, v ktorej rámci sledovali zdravotný stav 17-tisíc detí. Konzumácia akéhokoľvek druhu rýb znižuje riziko ochorení kože o 25 percent v porovnaní s deťmi, ktoré ryby nikdy nejedli, tvrdi pediater z univerzity vo švédskom Göteborgu Bernt Alm. "Tým hlavným zistením je, že včasné zavedenie rýb do jedálnička je veľmi užitočné," povedal Alm a jeho kolektív v britskom lekárskom časopise British Medical Journal. "Nezáleží na množstve ani druhu rýb. Myslíme si, že dôležitý je najmä čas, kedy sa ryby začnú konzumovať." Ekzém je chronické ochorenie, ktoré postihuje desať až 15 percent detí. Prejavuje sa svrbením kože, jej začervenaním, vysychaním a praskaním. Vyskytuje sa často u osôb, ktoré trpia alergiami.

Vedci tiež zistili, že dôležitou úlohou vznik ekzému hrajú gény, naopak žiadny vplyv zrejme nemá kojenie alebo chov chlpatých domácich zvierat. Zdá sa, že ryby sú veľmi dôležité, ale podľa Alma bude potrebné ďalšími štúdiami zistiť prečo je to tak. Žiadnu zvláštnu ochranu pred ekzémom zrejme nehrajú nenasýtené mastné kyseliny omega-3, na ktoré sú ryby bohaté a ktoré majú veľa priaznivých účinkov na zdravie.

"Musí tu byť niečo, čo má vplyv na rozvoj imunitného systému," povedal Alm.