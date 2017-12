Prerazia konečne filmy podľa hernej predlohy?

4. okt 2008 o 10:29 Ján Kordoš



Lost Planet: Extreme Condition

Zdá sa, že sa začína blýskať na lepšie časy. Po nepodarenom Hitmanovi sa do kín dostane onedlho Max Payne. I keď si od snímku nesľubujeme príliš veľa, predloha noir detektívky je natoľko zaujímavá, že by nemuselo filmové spracovanie dopadnúť ako filmový Doom, ktorý zostal bez pôsobivej atmosféry. Známy producent blockbusterov Jerry Bruckheimer vidí veľký potenciál v projekte Prince of Persia. Uvidíme, možno bude prekonaný doposiaľ zrejme najlepší film na hernom námete, Silent Hill.

Veľkú šancu má ďalší z hollywoodskych producentov, Ari Arad, ktorý síce ešte nemá príliš mnoho skúseností, kvalitné filmy na svojom konte však áno: ak nebudeme brať do úvahy pomerne brakový seriál Blade, nájdeme tu filmové hity: paradoxne tie, ktoré na hernom trhu svojou kvalitou ohromili v negatívnom zmysle slova, čiže práve Iron Man a Incredible Hulk. Ďalej stál aj za úspešným (z finančného hľadiska – film si na seba v pohode zarobil) Ghost Riderom. To by však bolo bezpredmetné, keby sa Ari Arad nepriznal, že má veľmi kladný vzťah k hrám a sám je hráčom, ktorý dokáže pri kvalitnom titule presedieť niekoľko hodín.



Uncharted: Drake´s Fortune

Na plátnach kín by Arad rád videl napríklad aj EverQuest. Druhý diel tohto MMORPG producent dodnes hráva, prečítal mnoho knižiek s príbehmi založenými na fantasy svete EverQuestu a je nimi fascinovaný. A ako veľmi dobre vieme, fantasy príbehom sa po Tolkienovom Pánovi Prsteňov nesmierne darí. Svoje miesto by si našiel podľa Arada aj Lost Planet z dôvodu vynikajúcej myšlienky zamrznutej planéty, na ktorej sa hra odohráva a hrdina bojuje proti mimozemskej rase, pripomínajúcej chrobáky.

Keby sme si mali vybrať najlepší projekt, o ktorom Arad hovoril, tak je to filmové spracovanie projektu Uncharted: Drake´s Fortune. Indiana Jones je borec, jeho posledný film bol podarený a Drake-ovo dobrodružstvo sa s privretými očami podobá práve na Indiana Jonesa. Hľadač pokladov však vôbec nie je vyložene kladná postava, čo sme zažili aj pri samotnom hraní. Neskôr sa jeho charakter síce začne meniť, ale stereotyp uhladeného hrdinu nehrozí. Navyše je hľadanie pokladov v starobylých chrámoch fascinujúce a previazanie s príbehom by mohlo uspieť. Film by však na rozdiel od hry musel obsahovať niekoľko zmien, napríklad cesta na ostrov by nebola krátkou záležitosťou a podobne.

Ari Arad má plány na vybudovanie producentskej spoločnosti, ktorá by sa venovala výhradne točeniu filmov podľa hernej predlohy. Námietky rozhodne nemáme, navyše ak ako producent bude pôsobiť človek, ktorý hru skutočne hral, vie o čom je a akú má atmosféru, mohlo by to dopadnúť veľmi dobre. Zatiaľ je však všetko v rovine úvah.

Zdroj:Kotaku