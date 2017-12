Tom Clancy´s EndWar - pripravte si hlasivky, zavelíte do útoku

Strategické hry sú nesmierne obľúbené, jedinou platformou, kde dosiahli obrovské uznanie, je PC. Zmení sa to príchodom Tom Clancy´s EndWar?

3. okt 2008 o 19:48 Ján Kordoš

Strategické hry sú nesmierne obľúbené, jedinou platformou, kde dosiahli obrovské uznanie, je zatiaľ výhradne PC. Síce sa stretávame s vcelku príjemnými titulmi na handeldy a napríklad také Nintendo DS je so svojou dotykovou obrazovkou pre taktické projekty ako stvorené, len týmto hrám chýba pompéznosť a epickosť „veľkých“ projektov. Na next-gen konzolách, Xboxe 360 a aj Playstatione 3 zatiaľ nik neuspel, hoci pokusov tu už niekoľko bolo, dokonca sa niektoré z nich dali aj hrať. Za plnohodnotné stratégie ich však môžeme považovať len s ťažkosťami.

Presadiť sa snažia hlavne na Xboxe, kde sme sa mohli stretnúť mnohými kúskami: od Battle for Middle-Earth 2 cez Command & Conquer 3 po Supreme Commandera či Universe At War: Earth Assault. Jednoducho bolo pokusov už dostatok, závratným úspechom sa však neskončili. Mnohí predpovedajú úspech Halo Wars – minimálne ten predajný má zaručený vďaka zvučnému menu. Keďže sa o vývoj stará Ensemble Studios (po tejto hre bude vývojárske štúdio, ktoré nám dalo sériu Age of Empires zatvorené), máme nádej, že pôjde o podarený kúsok aj po stránke hrateľnosti. Všetkým však môže pohodlne vypáliť rybník projekt od Ubisoftu, Tom Clancy´s EndWar.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Keďže všetky strategické tituly na konzolách stroskotali, respektíve neuspeli na výbornú v ovládaní, rozhodli sa v Ubisofte ísť na ovládanie trochu inak. Je vopred zrejmé, že myš s klávesnicou gamepad nenahradí, nejako jednotkám príkazy predsa dávať musíme. Čo tak hlasom? Príkazy môžeme štekať do headsetu a automaticky tým odpadne toporné ovládanie konzolovým ovládačom. Fungovať to bude na jednoduchom princípe: zvolíte najprv svoju jednotku, činnosť, ktorú má vykonať a následne cieľ príkazu. Nie je preto problémom zvoliť si tank prikázať mu zaútočiť na súperovu pechotu. Keďže sú jednotlivé jednotky označené číslami, program sa nepomýli a nepošle vašu armádu do zabudnutého kúta mapy alebo priamo cez nepriateľské územie na jednotku ukrytú niekde v tyle. Podobne sa bude postupovať pri obsadzovaní budov, presune na iné pozície alebo vytváraní väčších skupín jednotiek.

Veľkú snahu venovali v Ubisofte samotnému hlasovému systému. Je absurdné si myslieť, že by bolo EndWar lokalizované do slovenčiny alebo českého jazyka (alebo by hra rozumela príkazom). Povely bude preto nutné vyslovovať v angličtine. Nemusíte sa obávať nutnosti špeciálne meniť zafarbenie hlasu: program pohodlne rozozná základné príkazy bez nutnosti precízneho vyslovovania. Šomrať popod fúzy si však nebudete môcť, ako správni generáli to ani robiť nebude chcieť. Myšlienka výhradného zadávania povelov je vskutku podarená, pričom platí, že vidíte len to, čo vidia vaše jednotky, ktoré sú tak predĺženým zrakom na bojisku. Môžete dať príkaz prieskumnej helikoptére, nech spraví let do neznámej lokácie, prepnete sa na sledovanie jej trasy a sami zistíte, čo vás čaká. V prípade protileteckej obrany to dlhý výlet nebude.

Všetky jednotky podliehajú tradičnej schéme, kedy jedna je účinnejšia na tú, no má slabiny proti inej jednotke. Kameň, papier, nožnice v celosvetovom meradle. Čaká nás však klasika, takže pod palcom budeme mať rôzne druhy pechoty, príde aj na obrnené vozidlá, tanky, helikoptéry, stíhačky a všetko to ukočírovať, nebude vôbec zábava, pretože oči môžete mať upreté vždy len na jednu časť bojiska, o ostatné sa postará umelá inteligencia, ktorá by nemala patriť medzi samovražedné. Dáte im príkaz stráženia danej oblasti, všetci sa poctivo na čo najvýhodnejšie pozície, aby och protivník nevidel a neprekvapil a čakajú na vaše ďalšie príkazy.

Už z tohto popisu musí byť zrejmé, že nás typická real-time stratégia nečaká. Zabudnite na rozsiahle zbieranie surovín či budovanie základne. Tu sa sústredíte predovšetkým na boj a jediné, čo vás zaujíma, je velenie. Početnosťou protivníka neprekonáte, tadiaľ strategická cesta nevedie. K slovu sa dostanú vaše taktické schopnosti. Pohľadom sa môžete z vizuálne príťažlivého pohľadu na bojisko presunúť až na úroveň mapy a príkazy zadávať z prehľadnejšej pozície. Vidíte vyvíjajúcu sa situáciu na klasickom pláne, jednotky sú prezentované symbolmi a tu sa nám EndWar začína podobať skôr na klasické wargamerové stratégie pre skúsených stratégov. Na pohľad lukratívnejšie to vyzerá priamo na bojisku, kedy vidíte priamo výbuchy, bojujúce jednotky, čím sa presuniete do naturalistického módu, všetko vidíte ako na dlani. Pri likvidovaní vlastnej armády to však príjemný pohľad nebude.

Ide predovšetkým o stratégiu, preto možno niektorí k nádhernému spracovaniu nepričuchnú a budú sa sústrediť len na zadávanie príkazov „z vrchu“. Príbeh v kampani je tradičným zlepencom boja o moc, problémom je ropa, o ktorú bojujú tri mocnosti: Európa, Rusko a nikde nesmie chýbať USA. Singleplayer bude už tradične fungovať ako tréning, pretože more možností sa bude ukrývať v hre pre viacerých hráčov. V singli sa totiž naučíte základné strategické ťahy, zoskupovanie jednotiek do väčších celkov, hľadanie vhodných pozícií a podobne. Multiplayer totiž ponúkne nielen klasické jednorázové bitky, sústredí sa na masívnu podporu ovládnutia sveta, ktorý bude rozdelený na niekoľko sektorov. Podobne ako v kampani, i tu sa bude plniť úloha, ktorá bude náhodne generovaná pre danú mapu.

Jednotlivé jednotky síce budú postupne v boji naberať skúsenosti a po čase budete veliť elitným zabijakom, všetko však potrebuje čas. Preto sa v multiplayeri presadia len tí najlepší. Už teraz je nad slnko jasnejšie, že sa EndWar stane progamerským titulom. Nielenže sa priam núka sledovať súboje ostrieľaných generálov, ono pri kooperatívnom režime môžu hráči vytvoriť tím a ako celok bojovať proti inému družstvu, pričom každý z hráčov má na starosti svoj oddiel armády. Keby sa podobnou virtuálnou cestou riešili všetky konflikty sveta, bolo by to omnoho príjemnejšie.

Tom Clancy´s EndWar vyzerá nesmierne zaujímavo, sústredí sa výhradne na taktiku. Hrajkanie sa so stovkou panáčikov prenecháva klasickým rýchloklikačom. Tu pôjde o strategické premýšľanie a rýchle zadávanie príkazov. Vykrikovať do headsetu môže byť zaujímavé, hra ponúkne originálny zážitok, ktorý má predsa len bližšie k ponoreniu sa do hry. Ak vám však hlasové povely nesadnú, nemusíte hneď hru obchádzať obrovským oblúkom. Príkazy budeme môcť vydávať aj použitím gamepadu (či klávesnice a myši, EndWar sa objaví nielen na next-genoch, ale aj PC). Nebude to síce už tak zaujímavé, zrejme ani rýchle, zachrípnutí generáli však o nič neprídu. Čoho sa môžeme obávať? Podľa prvých ohlasov funguje umelá inteligencia vynikajúco, nerobí kiksy, povely program rozpozná, takže multiplayerové orgie naplánované na začiatok budúceho roku majú rozhodne zelenú.