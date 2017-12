Spoločnosť Take Two chce zostať nezávislá

3. okt 2008 o 11:23 Ján Kordoš

Vo svojom portfóliu má Take Two skutočne niekoľko dobrých značiek, stačí sa pozrieť na Bioshock (onedlho sa na trh dostane PS3 verzia), Mafiu (druhý diel očakáva mnoho hráčov) alebo značku Civilizácia. Vlastnia taktiež práva na enormne úspešné Grand Theft Auto, ktorého štvrtý diel na konzolách zarobil po niekoľkých mesiacoch riadny balík a verzia pre PC sa objaví onedlho. Lenže bratia Houserovci z Rockstaru (zakladatelia spoločnosti) majú platnú zmluvu s Take Two už len niekoľko mesiacov a prejavil o nich záujem Activision Blizzard. Take Two tým pádom môže výrazne stratiť. V spoločnosti si však veria, nechcú sa s nikým viazať, len aby to napokon pre nich nedopadlo zle. To, že majú chechtáky teraz, neznamená, že ich budú mať aj o rok.

