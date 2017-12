Nintendo predstavilo novú verziu handheldu Nintendo DSi

2. okt 2008 o 11:41 Ján Kordoš



Všetky screenshoty nového Nintenda DSi

Príjemne prekvapí integrovaný internetový prehliadač (nebol konkretizovaný), zlepší sa prehrávanie zvukov a hudby. Na japonskom trhu sa Nintendo DSi objaví 1.novembra za cenu 179 dolárov. V Európe by malo byť Nintendo DSi k dispozícii na jar 2009. Tretia verzia úspešného handheldu si s veľkou pravdepodobnosťou nájde ďalších nových záujemcov. Zopár slov sa ušlo aj Nintendu Wii, ktoré je úspešné po celom svete. Medzi vylepšenia bude patriť napríklad možnosť sťahovania hier na SD kartu, čím sa odstráni nedostatok menšej pamäti. Navyše do virtuálneho obchodu pribudnú projekty z predošlej konzoly od Nintenda, Gamecube, ktoré si budú môcť záujemcovia sťahovať. Nintendo zavelilo do útoku a po výraznom zlacnení Xboxu 360 sa nenechal japonský gigant zahanbiť. Už len čakáme, s čím vyrukuje Sony.

Zdroj: Shacknews, Kotaku