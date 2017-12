Magio má doma už 30 tis. zákazníkov

BRATISLAVA 1. októbra (SITA) - Digitálnu televíziu Magio od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) už v súčasnosti využíva celkovo 30 tis. zákazníkov, čo predstavuje nárast od apríla tohto roku o 10 tis.

2. okt 2008 o 7:30 SITA

Ako ďalej v stredu informoval výkonný viceprezident pre obchodné a prevádzkové činnosti ST Ruediger Schulz, potenciálne môže triple-play služby na báze optiky využívať už 100 tis. slovenských domácností. Plánom ST je do konca tohto roka pripojiť na optickú sieť 250 až 260 tis. domácností. Optika od Slovak Telekomu je v súčasnosti prítomná vo vybraných lokalitách Trenčína, Nitry, Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc, Prešova a Popradu. Ďalšie mestá, ktorými sú Bratislava, Žilina a Michalovce, majú získať prístup k optickej sieti už do konca tohto roka.

Na budovanie optickej siete vyčlenil Slovak Telekom celkovo 2 mld. Sk. "Tento rok plánujeme z tejto sumy minúť 1,2 mld. Sk a budúci rok ďalších 800 mil. Sk," uviedol Schulz. Ako ďalej povedal, o ďalších investíciách bude spoločnosť uvažovať až po vyčerpaní týchto zdrojov. ST sa pri budovaní optiky sústredí na najväčšie mestá, pričom predpokladá, že v nich získa 450 až 500 tis. zákazníkov. Modelom v budovaní optiky je komplexná optická sieť v najhustejšie osídlených oblastiach a kombinácia optických a metalických káblov na perifériách miest. "Mojím zámerom je plne nahradiť metalickú sieť optikou," povedal Schulz, pričom ako ďalej dodal hlavným dôvodom investícií do optiky je obnova starej 60 až 70 ročnej metalickej siete.

Slovak Telekom okrem investícií do optickej siete zahusťuje aj svoju metalickú sieť. V súčasnosti využíva rýchle internetové pripojenie na báze technológie DSL 320 tis. zákazníkov. Potenciálne môže využívať digitálnu televíziu Magio viac ako 400 tis. domácností a 4G internet je dostupný v 900 mestách a obciach na Slovensku.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Výnosy z pevných liniek dosiahli k 30. júnu tohto roka 7,189 mld. Sk a prevádzkový zisk 0,771 mld. Sk.