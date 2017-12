Podmorský svet konečne aj na Playstation 3

1. okt 2008 o 11:27 Ján Kordoš

Po grafickej stránke vyzerá podľa niektorých ohlasov Bioshock PS3 o kúsok lepšie, avšak nie je to príliš výrazné. Obsah bude totožný s predošlými verziami a navyše ponúkne niekoľko bonusov za dlhšie čakanie: je to napríklad obtiažnosť Survivor, ktorá poriadne preverí vaše schopnosti, očakávať môžeme bonusový obsah určený na sťahovanie krátko po vydaní hry samotnej, zakomponovaný systém trofejí a zopár ďalších drobností, ktoré však výrazne hrateľnosť neupravujú. Pre ostatných to je navyše impulz k tomu, aby znovu pocítili na vlastnej koži podmorský boj o záchranu. Bioshock je totiž projektom, ktorý sa dá hrať viackrát.

Zdroj: Joystiq, CVG