Sony plánuje investovať do interaktívnych svetov

1. okt 2008 o 9:51 Ján Kordoš

Prezident SOE, John Smedley povedal, že počet majiteľov tohto handheldu je natoľko veľký (odhadom 34 miliónov online používateľov), aby sa podobný projekt uchytil. S veľkou pravdepodobnosťou tento titul nedosiahne obľúbenosti súčasného kráľa MMORPG, World of Warcraft, avšak možnosť hrať svoju online hru skutočne kdekoľvek, kde máte pripojenie, bude pre všetkých hráčov lákavá. Uvidíme ako to dopadne, znie to však určite zaujímavo, len žiaľ musíme pripomenúť, že Sony to s MMO projektmi zatiaľ nevychádza: okrem pomerne úspešného Everquestu nedopadli ambiciózne Star Wars Galaxies najlepšie. Okrem toho bolo potvrdené casual MMO FreeRealm pre PS3. Sony chce zároveň združiť majiteľov PS3 do jednej veľkej sociálnej siete prostredníctvom projektu Home.

Zdroj: Kotaku