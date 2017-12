Základné a stredné školy si budú môcť objednať učebnice cez internet

Základné a stredné školy si zrejme budú môcť objednať prvé učebnice z internetového portálu Ministerstva školstva SR už 1. októbra. Stránka www.edicny-portal.sk by im mala ponúknuť knihy od približne 20 vydavateľov.

29. sep 2008 o 11:13 TASR

BRATISLAVA.

Ministerstvo chce, aby si školy na nový systém zvykli, ale umožní im aj objednávku kníh "po starom", prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý dostanú z distribučnej agentúry Adrem.

Ministerstvo má v úmysle doplniť portál všetkými schválenými učebnicami pre základné a stredné školy. "Školy si zatiaľ môžu portál prezerať. Základným školám bol už zaslaný aktivačný email s prihlasovacím menom a heslom, tieto školy môžu vstupovať aj do zóny pre objednávanie a skúšobne si nezáväzne objednávať knihy, ktoré sú v portáli už naimportované," povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva školstva Dana Španková. Ministerstvo školstva zrejme školám ponúkne približne 1000-1500 učebníc.

Virtuálne objednávanie učebníc by malo trvať dva mesiace, približne do 30. novembra. "Od 1. októbra by sa malo spustiť záväzné objednávanie učebníc, ktoré bude trvať asi dva mesiace, aby mali školy dostatok času sa s ním oboznámiť. Ak by došlo k posunutiu spustenia ostrej prevádzky, určite budú mať dostatok času na objednanie," vysvetlila hovorkyňa.

Na webovej stránke www.edicny-portal.sk sa zatiaľ nachádza spolu desať kategórií učebníc: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a hodnoty, Odborné predmety a Človek a spoločnosť, Príroda a spoločnosť. Stránka ponúka aj základné informácie o jednotlivých učebniciach. Na portáli nájdu školy zobrazený náhľad obálky učebnice, náhľad na tri jej strany a ďalšie textové informácie ako názov, autor, krátky popis a dlhý popis obsahu učebnice.

Edičný portál, skúšobne spustený v júli, využilo doteraz ministerstvo školstva na vyhlasovanie konkurzov na učebnice, testovanie objednávania či zisťovanie obľúbenosti šlabikárov pre prvákov.