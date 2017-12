Európska komisia chce podporiť prechod na Web 3.0

Európa by podľa Európskej komisie (EK) mohla prevziať vedúcu úlohu v oblasti využívania internetu tretej generácie (Web 3.0). V rámci tohto procesu uviedla v pondelok EK hlavné kroky, ktoré musí Európa podniknúť ako odozvu na novú vlnu informačnej revolúc

29. sep 2008 o 15:56 SITA

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) - ie.

Tá by sa totiž mala v ďalších rokoch zintenzívniť vzhľadom na tendencie, akými sú vytváranie sietí spoločenských kontaktov, výrazný prechod na on-line služby, prenosné služby založené na GPS a mobilnej televízii a ďalší rozvoj inteligentného označovania tovaru. Komisia tak odštartovala verejnú diskusiu o možnosti politickej odozvy a odozvy súkromného sektora v súvislosti s týmito otázkami.

"Internet budúcnosti zásadne zmení našu spoločnosť. Web 3.0 znamená plynulé vytváranie sietí obchodných a spoločenských kontaktov a kontaktov na uspokojovanie osobných potrieb na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase, prostredníctvom rýchlych, spoľahlivých a bezpečných internetových sietí," uviedla eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. Ako ďalej dodala, webom tretej generácie skončí rozdeľovanie na mobilné telefóny a pevné linky, pričom do roku 2015 naznačuje až desaťnásobný nárast využitia digitálneho sveta. Pri dostatočných investíciách do vysokorýchlostného širokopásmového prístupu na internet a podpore inovácie a výskumu sa podľa Redingovej otvoria podnikom Európskej únie (EÚ) výrazné možnosti.

Komisia vo svojom oznámení tiež uviedla, že EÚ by mala podnecovať investície do širokopásmového pripojenia novej generácie. Únia by tak mala urobiť napríklad posilňovaním spolupráce s miestnymi orgánmi, ktoré by počas stavebných prác mohli uľahčiť prístup k vedeniam na umiestnenie optických káblov s vyššou rýchlosťou širokopásmového pripojenia, dohliadnuť na to, aby bol internet otvorený hospodárskej súťaži, zabrániť tomu, aby boli spotrebitelia pri svojom výbere neprimerane obmedzovaní, zabezpečiť dôveru spotrebiteľa pri používaní internetu a financovať výskum týkajúci sa internetu budúcnosti.