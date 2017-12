Star Wars The Force Unleashed - Sila pod kontrolou

May the force blow your mind. Toť motto vývojárov. Dojem, ktorý chcú hrou navodiť: Nech Sila odpáli tvoju myseľ. A rozdrtí končatiny nepriateľov, zelektrizuje ich telá a katapultuje za horizont... dodávame my. Presne takto sa totiž Star Wars The Force Unl

29. sep 2008 o 12:15 Slavomír Benko

Nuž, mali by ste. O to viac, keď ste si vždy túžili „na vlastné ruky“ vyskúšať monumentálne účinky vesmírnej Sily. Asi vás toto odporúčanie prekvapuje. Po prvom odseku ste isto mali dojem, že čítate text od puritánskeho fanúšika. Pritom to tak naozaj je. Predpokladám, že i medzi vami sa nájde mnoho takých, čo Lucasovmu impériu musia veľa odpúšťať. A aj napriek tomu, že neveriacky krútite hlavou nad plytkosťou viacerých jeho produktov, vás to raz za čas k niektorému z nich (asi Force Pull) ťahá a vy si želáte, aby ‘preboha‘ aspoň tento dopadol dobre. Star Wars: The Force Unleashed mohlo dopadnúť lepšie, no v prvom pláne do bodky plní to, čo nám autori od začiatku sľubovali – konštantnú, priamočiaru akciu prekypujúcu efektným využívaním Sily. Kto tomu upravil svoje očakávania, nemá byť prečo sklamaný.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hra vás stavia do (ne?)závideniahodnej pozície učňa samotného Dartha Vadera a nie je skúpa ani na využívanie ďalších ikonických postáv. Významnú úlohu zohrá aj samotný imperátor či princezná Leia. Po všetkých tých okrajových, narýchlo zbúchaných príbehoch tak charakteristických pre mnohé Star Wars hry, je to celkom príjemné osvieženie. Dej prináša niekoľko pomerne dramatických noviniek do vzťahov medzi dôležitými postavami. Občas si tak na svoje plecia The Force Unleashed berie trochu viac, ako je štýl narácie akčnej hry schopný uniesť. Významné zvraty sa udejú za niekoľko desiatok sekúnd a na to, ako to všetko chce pôsobiť veľkolepo, je to predsa len trochu unáhlené. Navyše vám stále vŕta v hlave, že keby sa toto všetko udialo medzi epizódou III a IV, bolo by o hlavnej postave zmienka už v pôvodnej trilógii. Ale počuli ste pred epizódou I niečo o tom, že Obi-Wanov master bol nejaký Qui Gon Jinn...?

Jeden z najhorších prvkov hry je meno hlavnej postavy – Starkiller. Sprevádza ho pilotka Juno, ktorá je násilnou variáciou ženskej úlohy, akú poznáme z moderných kinohitov. Nevinný pohľad strieda s emancipačnými záchvatmi, ale hlavne má blond vlasy a veľký výstrih. Pôsobí to vo svete Hviezdnych vojen násilne. Aj napriek týmto nedostatkom a predvídateľnosti ale príbeh má niečo do seba, už len tým, že sa neodohráva v „narýchlo nasimulovanom – úplne novom – akože autentickom“ Star Wars prostredí.

GRAFIKA 9 / 10

Grafické spracovanie je viac ako uspokojivé. Testovaná Xboxová verzia má rozumný framerate, iba sem-tam sa niečo-niekde zasekne. No popravde povedané, asi som na konzole ešte nemal zapnutú hru, ktorej by sa to nestalo. Je to spolu s mierne dlhším (stále však únosným) časom na loadovanie levelov či menu viac než primeraná daň za to, ako hra vizuálne pôsobí. To sa týka úrovne detailov prostredia i postáv, tieňov, rozmanitosti lokalít... Ale to si môžete pozrieť aj na obrázkoch.

Asi vás skôr zaujíma, ako na vizuál pôsobí technologické kombo Euphoria, Digital Molecular Matter a Havok. Skrátka sú to orgie. Prezentačné videá nezavádzali. Rôzne predmety v závislosti od materiálov reagujú na vašu deštrukčnú iniciatívu inak. Nepriatelia sa snažia vo vzduchu či pri páde zachytiť, čoho sa dá. Špecifické trosky rozdielnych materiálov okolo vás poletujú podľa fyzikálnych zákonov... Všetky rekcie sú pritom počítané v reálnom čase, nič sa nedeje podľa jednej predpísanej šablóny.

Prirodzene, toto všetko neplatí na kompletný inventár objektov v hre. So samotnou štruktúrou levelu nikdy nepohnete. Nie je to však fatálne negatívum. Stále okolité objekty vykazujú známky toho, že na nich explózia, náraz či Sila pôsobí, aj keď ich úplne nezničí. Veľké organické hmoty sa zavlnia, plechy ohnú, meč v nich zanechá šrám. Aj keď si autori ponechávajú v právomoci rozhodnúť, s ktorými naozaj mohutnými prvkami vám dovolia pohnúť, ilúzia masívneho vplyvu na prostredie zostáva zachovaná. To bolo cieľom, ktorý mal engine dosiahnuť, a darí sa mu to. Na jeho inovatívne a originálne využitie na samotný gameplay si ešte treba chvíľu počkať.

Pomerne štandardné konzolové negatívum, ktoré kazí tento veľkolepý dojem, je priskoré miznutie trosiek a tiel nepriateľov. Rovnako niektoré textúry počas videí pôsobia prekvapivo málo kvalitne (všimnite si v cutschénach napríklad ruky). Ale nie je ich prevaha. A nepôsobili by tak, keby zvyšok nevyzeral úžasne, takže...

INTERFACE 7 / 10

Najväčší problém pri ovládaní je systém zameriavania, ktorý si občas nerozumie s kamerou. Raz za čas prosto zdvihnete objekt, ktorý nechcete (prípadne sa snažíte zdvihnúť taký, čo sa ani nedá) alebo netrafíte nepriateľa, ktorý stojí rovno pred vami a šľahnete blesk vedľa. Zameriavanie je na pravom bumperi, čo je vzhľadom k tomu, že najčastejšie používaný Force Grip ovládate pravým trigerom, trochu nepraktické.

Keď sa ale naučíte obísť (a občas trochu blahosklonne ignorovať) tieto nedostatky, zistíte, že máte nad dianím na obrazovke po pár leveloch celkom slušnú kontrolu. Kombá sú intuitívne a je ich rozumný počet na to, aby ste ich nemuseli namáhavo memorovať. Navyše nie sú prístupné všetky od začiatku, v priebehu hry získavate body, ktoré môžete pri level upe rozdeliť na naučenie nových ťahov, zdokonaľovanie jednotlivých Force Powers či vylepšovanie pasívnych schopností. I keď ku koncu hry budete mať mnohé z nich takmer na maxime, je príjemné rozhodovať sa, v čom sa chcete v tej ktorej chvíli zdokonaľovať. Hra vás štedrejšie odmeňuje vtedy, keď k nepriateľom pristupujete s fantáziou a novými spôsobmi, nie jedným–dvoma ťahmi. Funguje to ako výborná motivácia na obmieňanie útokov.

Nové druhy Sily mimo základnej výbavy (ako Lightsaber Throw, Repulse, Lightning Shield) pribúdajú s postupom hrou automaticky, na to nemáte vplyv. Oproti starým „Jedi“ akciám ubudli niektoré schopnosti, napríklad neviditeľnosť, vytrhávanie zbraní nepriateľom alebo uzdravovanie sa. Kde The Force Unleashed jednoznačne vedie, je možnosť kombinovať jednotlivé účinky a doslova sa s nepriateľmi hrať. Je to jeden z „najsilnejších“ momentov hry a tvorí esenciu hrateľnosti. Takže k tomu neskôr... Dôležité momentálne je, že keď sa postupne vysporiadate so spomenutými neduhmi, dostane všetko pod kontrolu a dostaví sa pocit, že ste pánmi situácie.

Často skloňovaným negatívom v súvislosti s hrou sú takzvané Qick-Time Events, ktoré vás v sériách nútia rýchlo mačkať predpísané tlačidlá. Nepatria síce k vrcholným zážitkom z ovládania, aspoň vám ale dávajú pocit, že do efektného finišu vašich nepriateľov zasahujete. Bola by škoda, keby sme o choreografické kúsky, čo počas nich stvárate (snáď až na preseknutie AT-ST), prišli, pretože sú veľmi efektné. Klasický súboj počas hry by taký „filmový“ pocit nemohol poskytnúť. Ide o pomerne jednoduchý prvok, pár blikajúcich gombíkov stihne stisnúť každý. Treba si však uvedomiť, že sa spustí vždy až po tom, čo ste nepriateľa obrali takmer o celú energiu, takže duel nie je trivializovaný do neúmernosti. V neposlednom rade, do Quick Time Event sa nemusíte s výnimkou nepriateľov na konci levelu púšťať, také AT-ST či Rancora môžete doraziť aj klasickou cestou.

Interface ponúka ešte ďalšie doplnkové informácie zo Star Wars univerza, odomykateľný bonusový obsah či možnosť upravovať si podľa vlastných estetických chúťok i požadovaného efektu meč, prípadne oblečenie (to už naozaj iba kozmeticky).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

May the force blow your mind. Toť motto vývojárov. Dojem, ktorý chcú hrou navodiť: Nech Sila odpáli tvoju myseľ. A rozdrtí končatiny nepriateľov, zelektrizuje ich telá a katapultuje za horizont... dodávame my. Presne takto sa totiž Star Wars: The Force Unleashed hrá.

Začínate ako Darh Vader. Zodpovedná úloha. Prechádzate sa po Kaskhyyyku, pohrávate sa s príbuznými Chewbaccu a užívate si maximálny potenciál Temnej Sily. Nájdu sa takí, čo kritizujú túto prechádzkovú pasáž bez minimálneho stupňa náročnosti. Ona takou aj naozaj je. A je to veľmi dobre. Darth Vader si zachováva dekórum. Predstavte si, že by ste s ním mohli pobehovať hore-dole alebo že by vás Wookiovia skutočne nejako mohli ohroziť. Majestátny dojem a rešpekt, ktorý ma táto postava vyvolávať, by sa nenávratne vytratil. Navyše vám tento prológ dáva slušnú motiváciu na zlepšovanie sa – „keď raz budem veľký, naučím sa silnejší Force Grip,“ hovoríte si ako jeho učeň v neskorších fázach hry.

Každopádne, už tak toho viete dosť. A každým levelom sa to len zlepšuje. Čoskoro sa dostaví štádium, kde Silu budete používať v takom rozsahu, ako v žiadnej inej hre. Nadvihnete krídlo z Tie Fighteru, pomocou Force Lightning si z neho spravíte nadrozmernú nálož a hodíte ho do skupinky Stormtrooperov. S tými niekoľkými, čo prežili, sa môžete ešte pohrať. Pritiahnuť k sebe a doraziť mečom na zemi. Alebo nenávratne odpáliť do diaľky. Alebo len tak pridržať nad útesom a zlomyseľne pustiť. Poprípade od seba všetkých odhodiť v jednej mohutnej vlne Sily, ktorú zo seba vypustíte na všetky strany. Môžete k likvidácii nepriateľov pristupovať hromadne a znenazdajky na nich zhadzovať inventár, čo prostredie ponúka. Alebo sa s nimi môžete vysporiadať pomocou sekvencie pohybov kombinujúcich oháňanie mečom, bloky a devastujúce Force Powers. Všetko vo veľkom štýle, s realistickými reakciami okolia a neborákov, na ktorých svoje schopnosti aplikujete. Špeciálne Force Grip, čo vám dáva absolútnu kontrolu nad pohybom nadvihnutých objektov, je na nezaplatenie.

Veľa nepriateľov je prekvapivo odolných voči sekaniu svetelným mečom, ktorý je známy tým, že po kantínach oddeľuje končatiny pri jemnom pohladkaní. Vaši oponenti sú veľmi často vyzbrojení silovými poľami, zbraňami, či rovno brneniami, ktoré sú odolné voči lightsaberu o dosť viac, ako sme si zvykli. Aj týmto spôsobom vás autori nútia, aby ste pomocou Sily využívali prostredie vo svoj prospech. Rozbiť tlakovou vlnou okno na vesmírnej lodi a potom sledovať, ako to oponentov vycucáva do vesmíru skôr, ako sa aktivuje núdzový plášť... to je ten správny spôsob. Samozrejme, v tesnej blízkosti meč po zopár zásahoch ublíži, nečakajte ale oddeľovanie rúk a nôh pri prvom letmom kontakte.

K slabinám patrí stereotypný dizajn levelov. Môžete ísť po vymedzenej cestičke rovno, rovno a potom ešte rovno, s naozaj sporadickým využitím vašich schopností na prispôsobovanie terénu v rámci nejakého puzzlu (aj to je silný výraz). Na začiatku som ale spomínal, že keď očakávate priamočiary akčný náraz, nemalo by vás to rozhádzať. Všetko sa uberá priamočiaro aj v zmysle možnosti rozhodovania sa, príbeh je skrátka predpísaný. Jeho záver ale môžete ovplyvniť jediným dramatickým rozhodnutím, ktoré vám hra ponúka.

Narazíte tu na veľa známych prostredí s vítanými asociáciami. Niektoré nové do atmosféry zapadnú hravo, ale nájdu sa i lokácie, prípadne typy protivníkov, ktoré trochu vybočujú z klasického Star Wars kánonu (ak ale použijeme ako merítko plejádu druhov a príšer použitých v novodobej filmovej trilógii, tak už asi neexistuje dizajn, čo by akýmkoľvek spôsobom zo Star Wars sveta vybočoval.)

MULTIPLAYER

Nebol hodnotený.

ZVUKY 9 / 10

Nemá zmysel sa veľmi pristavovať. Profesionálny dabing, ozvučenie po technickej stránke hodné projektu takýchto rozmerov.

HUDBA 10 / 10

Hudba ponúka veľmi dobré zvládnuté variácie na osvedčené témy, staré motívy kombinuje s hŕstkou nových a celé to dokopy vytvára podstatnú časť atmosféry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Prichádzame k najvypuklejšej slabine The Force Unleashed – AI nepriateľov. Imperátor si zjavne mohol podmaniť celú galaxiu len vďaka kvantite svojich jednotiek. Ich obľúbený spôsob boja je stáť na mieste, strieľať a čakať dovtedy, kým na nich nepoužijete silu alebo ich neseknete spredu do tela. Ospevovaný pud sebazáchovy im vďaka Euphoria enginu začne zázračne fungovať až vtedy, keď ich nadvihnete do vzduchu, prípadne niekam odhodíte a oni sa snažia zachytiť, čoho sa dá. Niekedy ich lenivosť zachádza až tak ďaleko, že nie sú ani ochotní spraviť krok do strany, aby strieľali do vás a nie do rohu prekážky, za ktorou sa skrývate. Druhá, asertívnejšia časť oponentov – väčšinou prapodivných vesmírnych rás – zas má tendenciu bezhlavo sa na vás rozbehnúť aj napriek tomu, že v predpaženej hornej končatine držíte svetelný meč.

Vaši útočníci majú šťastie, lebo: a) je ich vo vašom okolí často príliš veľa; b) disponujú odlišným arzenálom (blastre, bomby, plameňomety, raketomety, imobilizéry, sniperky, kontaktné zbrane); c) väčšinou ich podporuje nejaká prerastená ozruta, ktorá vás dostatočne zamestnáva. Táto súčinnosť faktorov spôsobuje, že sa skutočne musíte obracať a vymýšľať správny postup, ako si s nimi poradiť. Keď sa vám podarí rozdeliť ich a pristupovať ku každému samostatne, klesne ich kolektívom utužovaná schopnosť zavariť vám na minimum. V hre funguje niekoľko rutinných pohybov, s ktorými sa môžete so všetkým vysporiadať (skryť sa za prekážku, nadskočiť, aktivovať nejakú silu, skryť sa za prekážku... prípadne ešte horšie, niektorými pasážami len prebehnúť). Otázka je, či to „sami sebe“ chcete robiť. Ak sa rozhodnete k nepriateľom pristupovať férovo, to znamená nezneužívať ich inteligenčný (im)potenciál vo svoj prospech, ale postavíte sa im ako chlap, výrazne si zvýšite pôžitok z hry.

Neznamená to ale, že nenarazíte na pasáže, ktoré by vás potrápili... Prejsť sa žiaľ dá na strednej náročnosti pomerne rýchlo, za niečo viac ako 10 hodín.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Vydanie hry od začiatku sprevádzali prekvapivo nízke hodnotenia. So slzou v oku som sledoval vývoj na gamerankings, s obavami čítal prvé zahraničné recenzie. O to viac, že sa radím k fanúšikom z radov skeptikov k novým Star Wars projektom... Keď som review verziu dostal, pomaly som sa bál strčiť DVD do mechaniky. Vykysol som pri nej hneď niekoľko hodín a nad očakávania som si to užil. Dostal som na recenziu tú istú hru, ako moji kolegovia z iných redakcií? Tí jej v jednej veľkej nepriaznivej vlne začali udeľovať hodnotenia na úrovni 6/10. Ovplyvňovalo ma to natoľko, že som pri hraní umelo hľadal chyby a chcel nájsť dôvod, prečo by som aj ja mal byť taký prísny... Našťastie pozitívny pocit stále prevládol. Kritika, ktorá sa na Star Wars: The Force Unleashed spustila, je neprimeraná. Ako by redaktori začali udeľovať nízke hodnotenia len po vzore „mienkotvorných“ gamerských periodík.

Mnoho recenzentov jej fatálne vyčíta akčnú priamočiarosť, nedotiahnutú AI nepriateľov, rozdiely v možnostiach využitia Sily v rôznych situáciách... Áno, je to všetko tu. Ale podobné chyby obsahoval už Jedi Knight, Jedi Outcast či Jedi Academy. A aj napriek tomu sme ich žrali a vracali sa k nim, lebo vo svojej dobe boli tými najlepšími Jedi akciami na trhu. Presne takou je teraz našťastie aj The Force Unleashed. Nie len preto, že najlepšie z nich vyzerá, ale že prináša nové možnosti využitia Sily a dokonalý pocit nadvlády nad okolitým prostredím. Veľa aspektov by chcelo doladiť, nič z vymenovaných negatív ale fanúšikom svetelných mečov a Force Grip nezabráni rozohrať hru znovu a znovu. Len nesmiete čakať Knight of The Old Republic alebo fakt, že Euphoria engine či Digital Molecular Matter sa vám postarajú o logické hádanky. The Force Unleashed malo byť od začiatku priamočiarou Jedi rúbanicou, v ktorej sa do ruky ani nedá chytiť iná zbraň ako svetelný meč. Načo aj. Veď ich máte plné Sily, ktorú si užijete v doposiaľ nevídanej miere.