Súkromná firma vypustila nosnú raketu

Súkromná americká firma SpaceX vypustila do vesmíru prvú nosnú raketu.

29. sep 2008 o 7:07 TASR

LOS ANGELES. Model Falcon 1 vyniesol v nedeľu po štarte v južnom Pacifiku na obežnú dráhu 165-kilogramový náklad.

Spoločnosť založená internetovým podnikateľom Elonom Muskom čelila predtým trom neúspešným pokusom.

"Znamená to naozaj veľa," vyhlásil Musk, jeden z autorov elektronického platobného systému PayPal. "Na svete sa to podarilo len niekoľkým štátom. Zvyčajne je to vec štátu, nie firmy. My sme to dokázali."

SpaceX chce z dvojstupňovej rakety Falcon 1 urobiť cenovo výhodnú alternatívu vynášania satelitov na obežnú dráhu. Dvadsaťjeden metrov vysoká nosná raketa stojí 7,9 milióna dolárov.

Premiérový let v roku 2006 stroskotal na netesnosti palivovej nádrže. Vlani raketa dosiahla výšku 290 kilometrov, ale prvý stupeň sa po oddelení zrazil s druhým. V auguste sa nepodaril ani tretí štart. Raketa vtedy viezla tri americké satelity a popol niekoľkých zosnulých, medzi nimi astronauta Gordona Coopera a herca Jamesa Doohana.

Podľa Muska plánuje jeho firma po odstránení technických nedostatkov ďalšie štarty. SpaceX vyvíja aj vesmírnu loď Falcon 9, ktorá by mohla po roku 2011 nahradiť americké raketoplány.