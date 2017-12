Čína: Kozmonauti bezpečne pristáli na Zemi

PEKING 29. septembra (SITA/AP) - Traja čínski astronauti sa vrátili na späť na Zem po tom, čo sa stali prvými obyvateľmi Číny, ktorých vypustili do voľného vesmíru. Vysoký predstaviteľ tamojšieho vesmírneho ...

29. sep 2008 o 4:56 SITA

PEKING 29. septembra (SITA/AP) - Traja čínski astronauti sa vrátili na späť na Zem po tom, čo sa stali prvými obyvateľmi Číny, ktorých vypustili do voľného vesmíru. Vysoký predstaviteľ tamojšieho vesmírneho výskumu informoval, že zatiaľ najambicióznejšia misia najľudnatejšej krajiny sveta Čínu priblížila k cieľu vybudovať v kozme vlastnú vesmírnu stanicu.

Wang Tsao-jao uviedol, že Peking sa chystá na vypustenie novej orbitálnej stanice a vybudovanie menšieho vesmírneho laboratória do roku 2011. Do roku 2020 chce zase Čína vypustiť do vesmíru svoju ďalšiu posádku s cieľom experimentovať s technológiami, ktoré dovolia astronautom prebývať na kozmickej lodi aj dlhší čas ako doteraz, uviedol Wang pre reportérov v Pekingu po tom, čo traja kozmonauti bezpečne pristáli na Zemi.

"Plánujeme ísť aj do odľahlejších oblastí," vyhlásil Wang a dodal, že jeho krajina dúfa vo vyslanie ľudskej posádky na mesiac už "v blízkej budúcnosti". Zatiaľ jedinou krajinou, ktorej sa to podarilo, boli v roku 1969 Spojené štáty.

Štátna televízia CCTV odvysielala zábery, na ktorých sa astronauti v nedeľu vracajú na Zem po tom, čo ich modul Šen-čou VII pristál v autonómnej čínskej oblasti Vnútorné Mongolsko. "Bola to ohromná misia, plná výziev a s úspešným koncom," vyhlásil krátko po pristátí šéf misie Tsai Tsigang. "Cítime sa hrdí na svoju vlasť," dodal 41-ročný bojový pilot.

Čína sa po Spojených štátoch amerických a Rusku stala treťou krajinou sveta, ktorá na základe vlastného programu vyslala do vesmíru svojho človeka. Prvým obyvateľom najľudnatejšej krajiny sveta, ktorý uzrel svetlo sveta z kozmickej výšky, sa stal v októbri 2003 bojový pilot Jang Liwei. V roku 2005 sa potom dvaja čínski astronauti zúčastnili na ďalšej päťdňovej misii vo vesmíre. Najnovší čínsky projekt podrobne sledujú aj Spojené štáty. Tie totiž spolu s ďalšími krajinami zvýšili ostražitosť po tom, čo Čína minulý rok zostrelila jeden zo svojich satelitov obiehajúcich okolo Zeme. Incident zvýšil obavy medzinárodného spoločenstva o potenciálnych vojenských ambíciách Pekingu vo