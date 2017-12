China Mobile uprednostní v investíciách Áziu a Afriku pred Európou a USA

29. sep 2008 o 6:50 TASR

Tchien-ťin 28. septembra (TASR) - China Mobile, najväčší mobilný operátor na svete, bude v najbližšom čase smerovať svoje investície skôr na ázijské a africké než na americké a európske trhy, dal najavo dnes na Svetovom ekonomickom fóre v severočínskom meste Tchien-ťin šéf firmy Wang Ťiang-čou. Ako povedal, investovať totiž plánujú najmä do atraktívnejších a vysoko rastových oblastí, napriek tomu, že sú omnoho rizikovejšie než trhy USA či Európy.

Takto minulý rok kúpila China Mobile pakistanskú firmu Paktel za 400 miliónov USD (8,23 miliardy Sk) a navyše, na rozšírenie jej siete vynaložila ďalších 1,2 miliardy USD. Pritom dodnes sa jej investície nezačali vracať.

"Išli sme do veľkého rizika a máme aj dosť problémov," dodal Wang. Denné výpadky dodávok elektrickej energie vo veľkých mestách a vysoké dane držia jej náklady v Pakistane dosť vysoko. "Priemerný výnos na jedného zákazníka (ARPU) predstavuje v Číne približne 12 USD mesačne, no v našej pakistanskej firme sú to len 3 USD."

Napriek tomu Číňania považujú aj takýto trh za sľubný do budúcnosti. Podľa Wanga China Mobile nie je finančný investor a nepotrebuje rýchlu návratnosť vložených investícií. "Myslím si, že situácia na pakistanskom trhu je momentálne asi taká, aká bola v Číne pred niekoľkými rokmi," dodal Wang.

