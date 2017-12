Hororový Silent Hill zakázaný v Austrálii

26. sep 2008 o 16:45 Ján Kordoš

Je to však mierne postavené na hlavu. Celá séria Silent Hill si zakladá na tom, že je bizarná, krvavá a strašidelná, pričom je tomu tak už niekoľko rokov. Bolo by nezmyselné, keby museli byť z hry vyškrtané práve tieto prvky, ktoré spoločne s príbehom a pôsobivou atmosférou tvorili vždy základy úspechu u hráčov. To by sme mohli z vojnových filmov vystrihnúť všetky zábery, v ktorých sa strieľa, prípadne z typicky béčkových zombie masakrov odstránime všetky zábery na tackajúcich sa protagonistov a požieračov mozgov. Viac o hre sa dočítate v našom preview.

Zdroj: Shacknews