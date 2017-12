Hideo Kojima a nový diel Metal Gear Solid?

26. sep 2008 o 14:32 Ján Kordoš

Nie, že by Kojima v rozhovore pre 1UP prezradil niečo konkrétnejšie, prípadne niečo oficiálne potvrdil, no ako sa podľa jeho slov zdá, nový, celkovo už piaty, diel MGS azda len bude. Kojima má už dokonca pripravené tri koncepty, ktoré by mohli byť zrealizovateľné, avšak on by v tomto prípade dal od samotného projektu ruky preč. Taktiež povedal, že vývojársky tím sústredneý okolo jeho osoby (Kojima Productions) má dostatok zaujímavých nápadov a bolo by výborné ich spracovať.

Najradšej by sa však uznávaný tvorca venoval vlastným projektom, pričom jeden si nosí už dlhú dobu v hlave. Nedokázal ho bližšie popísať, pretože sa nedal k ničomu prirovnať a samotný Kojima pochyboval, či by sa niečo podobné predávalo, no rád by tento nápad realizoval. Ako však dodal na záver, neustále sa jeho myšlienky ohľadom tajomného nápadu menia a prispôsobujú, takže z toho napokon možno nič nebude. Je to rozhodne dilema: či sa radšej vrhnúť na nový diel MGS alebo skúsiť niečo nové. Vy sa prikláňate ku ktorej možnosti? Lákavé sú totiž obe.

Zdroj: 1UP, Kotaku