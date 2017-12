Parkourový simulátor Mirror´s Edge by mal byť trojmiliónový

26. sep 2008 o 11:55 Ján Kordoš

Hoci Martin veľkohubo kecá, Mirror´s Edge by sa to mohlo skutočne podariť, pretože prináša originálnu hrateľnosť, ktorú sme zatiaľ na žiadnej hernej platforme nezažili. „Keď sa pozriete na obrázok z hry, okamžite viete, o čo ide. Nechceli sme vytvoriť ďalšiu strieľačku – ani to nie je strieľačka,“ dodal Frain. V tom má Martin pravdu, uvidíme však ako hra uspeje medzi samotnými hráčmi. Vydanie je naplánované na 11.november tohto roku pre Playstation 3 a Xbox 360, pričom PC verzia sa objaví neskôr, zrejme začiatkom budúceho roku.

