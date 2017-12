Prerobený Riddick dokončený, hľadá sa vydavateľ

26. sep 2008 o 11:47 Ján Kordoš

Všetko to vyzeralo tak, že sa hra napokon vôbec neobjaví, pretože nový vydavateľ Activision Blizzard o tento projekt neprejavil záujem. Nedávno sa však fóre hry objavila informácia o dokončený dokončení projektu a úlohou vedenia firmy je už len nájsť vhodného vydavateľa. Slovíčko len malo byť v úvodzovkách. Ten sa totiž zatiaľ neobjavil, a preto je stále otázne, či sa hra vôbec objaví na trhu. Máme však aspoň istotu, že je to hotové, len aby sa našiel niekto, kto nám projekt aj dodá. Koho by ste tipovali vy? Nám je to jedno, nech je to aj konkurent Electronic Arts alebo Eidos, Ubisoft či Take-Two, najlepšie by bolo, keby sme si Dark Athenu mohli zahrať ešte v tomto roku.

Zdroj:Kotaku