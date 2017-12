Electronic Arts prichádza s novou ochranou proti pirátom

26. sep 2008 o 11:43 Ján Kordoš

Detekcia disku teda prebehne jednorázovo (nutnosť pripojenia k internetu), hoci stále budeme obmedzení počtom nainštalovaných kópií hry, tentoraz sa číslo možných inštalácií zdvihlo na päť. V prípade PC platformy to bolo v minulosti mierne nepraktické, pri preinštalovaní operačného systému ste totiž museli hru nainštalovať znovu a dobre vieme, že Billov systém extra stabilný a prívetivý nie je. To sa zmení taktiež. Výhoda je okrem absencie disku v mechanike jasná: viacnásobná inštalácia na tom istom počítači (maximálne s mierne odlišnou konfiguráciou ako nová grafická karta), sa do celkového počtu možných inštalácií započítavať nebude, pretože je obmedzená len na nahrávanie programu na odlišné PC, takže môžete formátovať disk každý druhý deň a inštalovať hru znovu a znovu.

Online funkcie hry však bude môcť využívať iba jedna inštalácia, a to práve tá, v ktorej máte momentálne disk v mechanike – tu neplatí možnosť pohadzovania placky v rukách a hrania multiplayeru zároveň, čo je logické, pretože by ste mohli hru nahrať ďalším štyrom kamarátom a zabávali sa všetci naraz z jednej kópii hry. Ak však limit inštalácií vyčerpáte, nemusíte sa triasť strachom či už teraz bezdôvodne nadávať. Stačí zavolať do EA, po overení cez technickú kontrolu vám pri legálne zakúpenej kópii hry bude individuálne vyhovené. Rozhodne je to krok smerom vpred, uvidíme ako na tento systém zareagujú samotní hráči.

Zdroj: PR