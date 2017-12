Acer údajne plánuje presun výroby z Česka do Maďarska

Taiwanská spoločnosť Foxconn údajne plánuje presunúť výrobu počítačov Acer z Českej republiky do Maďarska.

23. sep 2008 o 14:39 TASR

BUDAPEŠŤ. Tvrdia to maďarské noviny Világgazdaság.

Tento krok by uštedril ďalšiu ranu českej ekonomike, ktorá je orientovaná na vývoz. Foxconn je pritom druhým najväčším českým exportérom. Prípadný presun výroby počítačov do Maďarska by bol signálom, že Česká republika sa už z hľadiska investorov transformovala z krajiny s lacnou pracovnou silou na inú, drahšiu úroveň. Niektorí producenti potom takéto krajiny opúšťajú a dávajú prednosť lacnejším teritóriám.

Taiwanský výrobca elektroniky zamestnáva v závodoch v Pardubiciach a v Kutnej Hore 7000 ľudí. S tržbami z exportu vo výške 88 miliárd Kč (110,62 miliardy Sk) je na druhom mieste v rebríčku vývozcov, hneď za automobilkou Škoda, ktorá je dcérou nemeckého Volkswagenu.

Budapeštiansky denník Világgazdaság vo svojom článku cituje šéfa operácií Acer v Maďarsku Csabu Egriho, podľa ktorého sa výroba počítačov presunie z Česka do maďarského Székesfehérváru. Ďalšie podrobnosti Egri neprezradil a predstavitelia Acer v Maďarsku ani v Česku tieto správy nekomentovali.

Informovala o tom agentúra Reuters.