eHealth je pre vývoj v rezorte zdravotníctva kľúčový

Informatizácia zdravotníctva je pre ďalší vývoj v tomto rezorte kľúčová. Zhodli sa na tom účastníci konferencie "Inšpirácie pre eHealth na Slovensku". Pre pacientov, ...

25. sep 2008 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Informatizácia zdravotníctva je pre ďalší vývoj v tomto rezorte kľúčová. Zhodli sa na tom účastníci konferencie "Inšpirácie pre eHealth na Slovensku". Pre pacientov, poskytovateľov, ako aj zdravotné poisťovne je pritom rozhodujúce predovšetkým zavedenie Elektronického zdravotného záznamu. Ten by obsahoval všetky údaje o pacientoch, od základných identifikačných, až po archív zdravotných záznamov. "Výrazne by pomohol pri predpisovaní liekov, pri návšteve špecialistov, či pri hospitalizáciách," povedal Elmar Fassbinder zo spoločnosti EMDS AG. Karta by pritom podľa člena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLK) Štefana Hrušovského zároveň zlepšila kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, znížila náklady a odstránila duplicitu vo výkonoch.

Fassbinder však upozornili, že kým 90 % pacientov existenciu takéhoto záznamu víta, lekári sa k nemu stavajú odmietavo. Ich neochotu dokonca označil za hlavný problém zavádzania Elektronického zdravotného záznamu v Nemecku. Je preto podľa neho nevyhnutne potrebné zapájať do celého procesu jeho prípravy lekárske združenia. Obavy lekárov potvrdili aj predstavitelia SLK. "Slovenskí lekári sú nedôverčiví a mnohí používajú počítač stále iba ako písací stroj," uviedol prezident SLK Peter Krištúfek. Hrušovský však pripomenul aj ďalší možné nástrahy záznamu, ako napríklad bezpečnosť údajov, etickú stránku, či potrebné legislatívne úpravy. Keby by Elektronický zdravotný záznam mohli mať aj slovenskí pacienti, nechcel odhadnúť nikto z prítomných.

Informatizáciu zdravotníctva označil minister zdravotníctva Richard Raši pri nástupe do funkcie za jednu zo svojich priorít Vláda pritom v súvislosti s ňou prijala dva dôležité dokumenty. Koncom marca vzala na vedomie Správu o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva. Tá okrem iného konštatuje, že informatizácia zdravotníctva prebieha pomaly a stanovené úlohy sa plnia v obmedzenom rozsahu. V rámci pridelených finančných prostriedkov sa riešia a zabezpečujú úlohy s nízkymi nárokmi na financovanie a činnosti, ktoré nevyžadujú vysoké finančné náklady. V polovici júla zase kabinet schválil strategické ciele eHealth. Odhadované náklady na informatizáciu v rokoch 2009 až 2013 v ňom odhadujú na približne 7,604 mld. Sk (252,4 mil. €). Prijatie oboch dokumentov je podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milana Ištvána dobrým znamením.