Do banky pohodlne cez internet

Počet podvodov v elektronickom bankovníctve rastie. Aj keď vo vreckách podvodníkov končí stále väčšie množstvo peňazí, elektronické bankovníctvo čaká ďalší rozvoj.Niet inej cesty.

Pokles na svetových burzách zneistil v polovici septembra celý svet. Práve takéto extrémne situácie na finančných trhoch sú príčinou toho, že väčšina investorov nie je ochotná investovať do akcií aj napriek tomu, že sľubujú vysoké výnosy.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – ČTK/AP)

Banky systematicky prijímajú nové opatrenia a zdokonaľujú svoje bezpečnostné systémy zabezpečujúce bezhotovostnú výmenu peňazí cez elektronické kanály a zločinci sa ich systematicky snažia prekonať.

Ešte v roku 2007 kartová spoločnosť VISA hodnotila množstvo pokusov o ukradnutie peňazí z bankomatov na Slovensku za podpriemerné v porovnaní s vyspelými krajinami. V roku 2008 sa situácia zmenila - útoky podvodníkov na karty aj u nás vzrástli.

Odborníci na elektronické bankovníctvo – najmä tí z bánk však tvrdia, že elektronické kanály, po ktorých prúdia peniaze ich klientov, zostávajú – napriek týmto zlým správam – bezpečné. A tiež pohodlné a šetrné k životnému prostrediu.

Bariérou, ktorá klientom našich bánk stále bráni vo väčšom využívaní tejto cesty do banky, je nízka počítačová gramotnosť. A je to možno bariéra väčšia ako samotný strach z toho, že by klient o peniaze použitím kanálov elektronického bankovníctva mohol prísť.

V prvej časti našej prílohy sa dozviete, aké možnosti dáva klientom elektronické bankovníctvo a na čo si dávať pozor pri posielaní peňazí touto cestou. A tiež, aké sú najčastejšie typy podvodov v tejto oblasti a čo všetko banky robia na zabezpečenie týchto kanálov proti zlodejom.

Poistenie života

Výsledky poisťovacieho sektora za prvý polrok ukazujú, že objem peňazí určený na životné poistenie v celkovom objeme peňazí predpísaného poistného je po prvýkrát v histórii Slovenska vyšší ako objem peňazí, ktoré klienti vložili do neživotného poistenia.

Znamená to vari, že ľudia si začínajú viac uvedomovať cenu svojho vlastného života v ochrane pred nepriazňou osudu? Alebo si len menej chránia svoje plechové tátoše v garážach a spoliehajú sa na to, že ich nehnuteľnosť nepoškodí živelná pohroma ani zlodeji, takže si ich nepoisťujú.

Alebo ich pri uzatváraní poistiek motivovala štátna podpora, ktorá umožňuje znížiť daňový základ o dvanásťtisíc korún, odkladaných na životné poistenie? Alebo úspech životného poistenia na trhu zabezpečilo aj nepríjemné poznanie, že druhý pilier zásadným spôsobom nezvýši dôchodok budúcim dôchodcom, ktorí sú teraz v produktívnom veku, a tak sa títo rozhodli, že si naň budú šetriť inak – sporením v životnom poistení.

Odpovede na to, ktorý z týchto dôvodov je ten rozhodujúci – aj pre vás – nájdete v druhej časti našej prílohy venovanej životnému poisteniu.

Čomu veriť?

Odborníci na dlhodobé sporenie jednoznačne odporúčajú investovať do akcií. Svoj názor opierajú o dlhodobú výkonnosť akciových titulov. Napríklad, ak sporíte na dôchodok tridsať rokov, je pre vás oveľa výhodnejšie kupovať si akciové fondy ako síce stabilnejšie, ale menej výnosné dlhopisové a iné úrokové aktíva. A to aj napriek výkyvom, ktoré kapitálovým trhom raz za čas zatrasú.

Svedkami jedného z najväčších výkyvov v dejinách americkej burzy NYSE sme sa stali nedávno. V pondelok 15. septembra klesla americká burza – podľa indexu DJIA, ktorý meria výkonnosť tejto burzy už viac ako sto rokov - o 4,84 percenta. Bol to šiesty najväčší prepad cien akcií v histórii tejto burzy a najväčší od septembra 2001, keď teroristi zaútočili na Svetové obchodné centrum v New Yorku.

Investori nemajú radi straty a ak aj vy patríte k tým, čo začali veriť v obnovenú silu amerického dolára a americkej ekonomiky a kúpili si fond investujúci do amerických akcií, iste ste teraz sklamaní. A akcie budú ešte rok alebo aj dva ďalej klesať – prognózujú niektorí analytici.

To sú pre investorov iste nepríjemne znejúce správa, ale ak ste investovali na dlhšie obdobie – do tridsiatich rokov, môžete byť v pohode.

Dovtedy príde ešte niekoľko pádov a vzostupov na burze, ale váš výnos by mal byť vtedy už niekoľkonásobne vyšší, ako keby ste investovali do bezpečných úrokových cenných papierov. Pravda, tie vám nebudú spôsobovať nervové šoky ako ten tohtoročný z 15. septembra. Je len na vás, ako sa rozhodnete.

V závere našej prílohy vám poradíme, ako na investovanie – a ak sa rozhodnete kupovať akcie na burze priamo z obývačky, aj o tomto spôsobe nájdete v našej prílohe základné informácie.