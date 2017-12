Muž, čo urobil z počítača bežnú vec

Prvé auto schádzajúcez pásov továrne Henryho Forda či prvý pár topánok zo závodu Tomáša Baťu boli pre priemysel niečím zlomové. Obaja zobrali známe veci a prerobili ich tak, aby z nich malo úžitok čo najviac ľudí. S počítačom to spravil Steve Wozniak.

26. sep 2008 o 0:00 Ondrej Podstupka

Prvé auto schádzajúce z pásov továrne Henryho Forda či prvý pár topánok zo závodu Tomáša Baťu boli pre priemysel niečím zlomové. Obaja zobrali známe veci a prerobili ich tak, aby z nich malo úžitok čo najviac ľudí. S počítačom to spravil Steve Wozniak.

BRATISLAVA. Pri zrode firmy Apple stáli traja ľudia. Steve Jobs dodnes na konferenciách predstavuje výrobky Apple, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia pozerajú na elektroniku. V začiatkoch Apple zohral „len“ úlohu obchodníka. Vedel totiž odhadnúť, čo ľudia chcú, a tlačil ostatných vpred. Druhý spoločník, Ron Wayne, do firmy investoval najmä peniaze.

Tretí zo zakladateľov po veľkej firme nikdy netúžil. Chcel len stavať počítače pre ľudí, lebo veril, že stroje dokážu zmeniť ich každodenný život. Mal pravdu. Sám na kolene poskladal prvý prístroj, ktorý by sme ešte aj dnes nazvali počítačom a pomohol tak začať revolúciu „osobných“ počítačov. Volá sa Steve Wozniak. Dnes tento muž na pozvanie Orangeu prednáša v Bratislave.

Prelomová éra

Wozniak, ktorému zamestnanci firmy v narážke na rovnaké mená oboch zakladateľov hovorili aj „ten druhý Steve”, sa spolu s Jobsom v roku 1975 ocitli v období, ktoré sa pri spätnom pohľade javí ako bod zlomu. Existovala už elektronika dosť malá, lacná a výkonná na to, aby sa dal vytvoriť – a speňažiť – prvý počítač na osobné využitie.

Dovtedy sa počítače dali nájsť len vo firmách, kde ich spravidla museli obsluhovať tímy inžinierov. Boli to komplikované prístroje za milióny dolárov, ovládané vkladaním papierových štítkov s dierkami. Myšlienka vytvoriť počítač do domácnosti, ktorý umožní ovládanie cez klávesnicu a namiesto terminálu za tisícky dolárov mu na zobrazovanie postačí obyčajný televízor, sa zdala mimoriadne odvážna.

Wozniak ako prvý postavil a spolu s Jobsom, začal predávať stroj, ktorý dokázal na monitore zobraziť písmeno, ktoré užívateľ stlačil na klávesnici. „Predný panel každého počítača pred Apple I pozostával zo spínačov a diód. Všetky po ňom mali klávesnicu a monitor,” zhŕňa Wozniak hlavnú myšlienku Apple I vo svojej autobiografii iWoz.

Pokračovateľ Wozniakovho prvého stroja Apple II ponúkol v tom čase nevídanú farebnú grafiku a užívateľské rozhranie. Apple II sa stal prvým počítačom, ktorému sa podarilo v masovej miere preniknúť medzi ľudí. Predali sa ho dva milióny kusov. Tri roky bol najpredávanejším počítačom na svete a spustil konkurenčný boj, ktorý počítače doviedol do dnešnej podoby.

Hanblivý génius

Wozniak nechcel na počítačoch zarábať – túžil zmeniť svet a trochu spraviť dojem na členov počítačového krúžku Homebrew Computer Club, ktorý sa schádzal v garáži. Vo svojich 25-tich rokoch nesmierne han­blivý Wozniak sa bál zapojiť do diskusie aj v úzkom kruhu. Radšej sa chcel predviesť niečím mimoriadnym. A s počítačmi si naozaj rozumel.

V testoch z matematiky a logiky prekonával všetkých svojich rovesníkov. Zo spojenia monotematického nadania a presvedčenia, že veci majú byť také jednoduché, ako sa len dá, vznikol prototyp, z ktorého sa malo stať Apple I. Wozniak vytvoril stroj. A bolo preňho úplne samozrejmé, že technickú schému okopíroval a rozdával všetkým, ktorých v počítačovom krúžku zaujala.

Zrod Apple

Jobs, s ktorým sa Wozniak poznal zo školy, ho presvedčil, aby počítače začali predávať. Predali ich dosť, aby sa zaplatil vývoj ďalšieho stroja. Jobs nakoniec po dlhom prehováraní Wozniaka presvedčil – založili spolu firmu Apple a v roku 1977 začali predávať Apple II.

Wozniak pre Apple opustil milovaný Hewlet Packard, kde dovtedy vyvíjal kalkulačky. Povinnosť z pracovnej zmluvy ponúknuť svoje vynálezy najprv zamestnávateľovi Wozniak dodržal. Ani jeden z dvoch jeho počítačov sa ľuďom z HP nezdal dosť dobrý na to, aby sa na ňom dalo zarobiť.

S príchodom Apple II sa firma rozrástla na multimiliónový biznis a Wozniak ako spoluzakladateľ dostal možnosť firmu viesť. Nechcel.

Najlepšie sa cítil vo svojej pracovnej kabínke, rovnakej, ako mali všetci ostatní inžinieri, kde riešil praktické problémy. Neznášal riadenie ľudí, ktoré prinášalo preňho bytostne nepríjemné konflikty. „Nerád riešim problémy konfliktne. Nestaviam sa na žiadnu stranu. Nemám to rád, lebo to vedie k hádkam,” povedal Wozniak v rozhovore pre technologické múzeum v San José.

Apple sa najmä vďaka predaju Wozniakových strojov bleskovo rozrástlo. Wozniaka napriek tomu viac ako peniaze zaujímali počítače a ľudia. Pred tým, ako firma v roku 1980 vstúpila na burzu, lacno predal časť svojho podielu ostatným inžinierom vo firme, aby mali aj oni podiel na bohatstve, ktoré pomáhali vytvoriť.

Hodnota firmy bola v roku 1980, keď bol predaj Apple II na vrchole, 1,2 miliardy amerických dolárov (prepočítané na dnešnú hodnotu dolára by to boli približne 3 miliardy dolárov, čiže viac ako 61 miliárd korún).

Po havárii

Rok po vstupe Apple na burzu havaroval Wozniak so svojím lietadlom. Vyviazol bez vážnejších zranení, ale načas stratil dlhodobú pamäť. Nepamätal si dokonca ani samotnú haváriu. Po piatich týždňoch sa mu pamäť vrátila späť, no pre Wozniaka prišiel čas zmeniť priority. Dostatok peňazí, ale aj fakt, že už nemohol nové počítače tvoriť len sám bez sporov s kolegami, mu vzali motiváciu. Do Apple sa naplno nevrátil. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa oženil a vrátil sa na vysokú školu.

Založil si firmu na usporadúvanie rockových koncertov. Finančne na nich stratil. Aj v tomto druhu podnikania sa však ukázala jeho vášeň pre riešenie praktických problémov. Po skúsenostiach z iných festivalov si Wozniak pri príprave dopredu prepočítal, koľko času strávi človek na záchode a odhadol, koľko bude mať na koncertoch ľudí. Dokázal objednať presný počet suchých záchodov, aby nevznikali rady.

V roku 1983 sa Wozniak do Apple na dva roky vrátil, ale potom z firmy odišiel, aj keď dodnes vlastní podiel akcií a necháva si vyplácať nízky plat. Tvrdí, že sa tak stále cíti súčasťou firmy. Po odchode z Apple začal vyučovať prácu s počítačom na základnej škole a v posledných rokoch sedel v dozorných radách niekoľkých menších firiem a rozdelil milió­ny dolárov na charitu. Najviac do svojho bezprostredného okolia.

Na Apple spomína v dobrom. „Boli to vzrušujúce časy. Všetko, čo sme robili, udávalo smer zvyšku sveta,” povedal v rozhovore pre Failure magazín.

Kliknite - obrázok zväčšíte.