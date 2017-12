Ratchet & Clank Future: Quest for Booty - skok sem, skok tam

Sony si začína postupne uvedomovať, že sa bude musieť výrazne zamerať na svoju internetovú službu Playstation Network, aby sa vyrovnala svojmu hlavnému konkurentovi, Xboxu Live Arcade.

25. sep 2008 o 14:33 Ján Kordoš

Ono vytvoriť niečo menšie, orezať niektoré princípy, skúsiť čosi nové a hodiť to všetkým za nižšiu sumu, je počin odvážny v prípade známej značky. Navyše ak príbeh nadväzuje na záver Tools of Destruction, kde bol Clank unesený a Ratchet sa ho, ako inak, vydáva hľadať. Pre fanúšika je teda táto mini-epizódka nutnosťou, avšak treba hneď na začiatku povedať, že zápletka sa veľmi ďaleko neposunie a mnoho múdrejší na konci nebudete. Ale čert to vezmi, veď celá séria je predovšetkým o hrateľnosti, ktorá spája akčné hry a plošinovky do jedného chutného a výdatného pokrmu. Infantilný look síce môže niekoho odradiť, avšak to je už o presvedčení samotného hráča, ktorý to proste musí risknúť a hru si skúsiť. Neoľutuje a potom môžete už len nadávať, že sme vás do toho namočili. A dobre vám tak! Sme v tom všetci spolu.



Ratchet teda začína putovanie bez Clanka, avšak sám pobehovať nebude. Honba za svojim parťákom sa začína na pirátskych lodiach, pričom celé dobrodružstvo sa nesie práve v tomto duchu. Piráti sa však neplavia po mori, lež plachtia po oblohe a miesto rumu zrejme posádka chlemtá poriadne tuhý motorový olej, pretože sú poväčšinou plechoví. Nič to nemení na tom, že sa po chvíli dostanete na zelený ostrov Hoolefar, kde na vás čaká spustenie piatich veterných turbín. Nasleduje výlet na temný ostrov mŕtvych pirátov a napokon záverečný súboj na oblohe s hlavným bossom, Darkwaterom. Tomu sekunduje podarený pirát Rusty Pete, nenapraviteľný to alkoholik, ktorý zároveň slúži ako rozprávač príbehu. Tu sa oplatí podotknúť, že Insomniac Games zostali verní svojmu šialenému humoru a práve Pete je vtipnou persónou, ktorá sa postará o nejeden skutočne úprimný úsmev. Keďže je príbeh rozprávaný v krátkych sekvenciách, sú humorné scény (možno až zbytočne) nahustené, avšak napríklad GPS navigácia vás určite dostane – je samozrejme neschopná, ale úsmev na tvári to vyčarí.

Celé hranie je rozdelenie do siedmych kapitol, pričom prirodzene prechádzate z jedného miesta na druhé. Tentoraz však odpadli herné vsuvky v rámci cestovania. Keďže sa nepohybujete po žiadnych planétach, vesmírne lety boli vyhodené a ostala len samotná akcia buď na lodiach alebo dvoch ostrovoch. Rozdelenie medzi akčnú a plošinovkovú časť je približne rovnomerné, pričom si užijete aj trochu (ale skutočne len trošičku) premýšľania pri vstupe do pirátskeho prostredia. Že Ratchet používa svoj francúzsky kľúč ako zbraň a súčasne doťahuje skrutky (aby niečo aktivoval), sme vedeli už dávnejšie. Taktiež nemôže chýbať poskakovanie po plošinkách (ktoré sa napríklad môžu potápať), vylepšovanie zbraní (len mierne, ide o krátke dobrodružstvo, preto na maximum vylepšíte všetko až po viacnásobnom hraní), či slideovanie po platformách, ktoré bolo vynikajúce už minule. Obchodník zbrane len predáva, žiadne špeciálne zlepšováky a konkrétne upgrade-y tu žiaľ nenájdete, všetky zbrane sú hneď na tretej úrovni a poskočíte maximálne o dva levely.

Krátka odbočka od veľkej hry nám predstaví zbrane postupne. Na začiatku budete mať klasický kľúč a flusací Combustor, k podareným kúskom sa dostanete až neskôr. Napríklad taký Predator Launcher (klasický raketomet, ktorý zameria 3 najbližšie ciele a automaticky ich trafí) nám pomohol neraz, spoľahnúť sme sa mohli aj na Tornado Launcher, Shock Ravager (eletrické šoky), Nano Swarmers (statickí pomocníci, ktorí pomáhajú ničiť protivníka) a zopár ďalších (Fusion Grenades, Alpha Canon...). Akčnú časť si užijete tak či tak, vhodne bola vylepšená tá skákacia. Veľkým pomocníkom sa vám stane kľúč, ktorý si tentoraz vyslúžil prídavok elektromagnetický. Nemusíte z rukáva sypať fyzikálne poučky, znamená to jedinú milú vec: podobne ako si Indiana Jones pomáha svojim bičom, vy využijete hodenie kľúču k vopred uvedenému miestu a elektromagnetickým lasom si pritiahnete most, otočíte plošinu, aby ste na ňu mohli vyskočiť, natiahnete katapult či pružinu – to všetko úplne jednoducho: zameriate objekt, hodíte kľúč, pravým analógom hýbete predmetom daným smerom a už to ide.

Podobne môžete „do rúk“ vziať napríklad lávové bomby, pomocou ktorých si otvoríte inak nepriechodné dvere. Ďalších príkladov by sa dalo nájsť viac. Alebo v podzemných priestoroch vezmete podivnú zelenú svietiacu vec, ktorou odoženiete lietajúce ryby s ostrými zúbkami. Ak by ste tak nespravili, valili by sa na vás v nekonečných vlnách zabili po minúte či dvoch, raz však určite. Ako elektromagnetický kľúč, aj táto funkcia je viac ako príjemným spestrením. Na vysunutých platformách budete slideovať, pričom mnohokrát je to spojené s viacerými činnosťami, ktoré musíte vykonávať: často budete skákať z platformy na platformu (slepá ulička), ale potešíte sa, keď budete musieť „preskákať“ na vedľajšiu, zacyklenú dráhu, aby ste vzali lávovú bombu do kľúču a presným mierením zasiahli zatvorené dvere na vedľajšej „koľaji“. Je to zábavné a udrží vás to v strehu podobne ako klasické plošinovkové pasáže (skáčete cez priepasti, cez mechanizmy spúšťajúce v pravidelných intervaloch paru, ktorá je pre vás nebezpečná a pod.).

Slovko sa oplatí utrúsiť o „logických“ problémoch. Objavíte ich síce na jednej kope, ale ako rozptýlenie okamžite zafungujú: podľa pirátovho popevku mu namiešate nápoj (angličtina je žiaľ nutná, no dá sa na jednotlivé kombinácie prísť aj metódou pokus omyl, pretože máte štyri ingrediencie a nápoj namiešate kombináciou troch), zahráte na orgáne zopár tónov (opakujete predvedenú melódiu) či pomocou prekážok vytvoríte správny tieň na dverách, čím ich otvoríte.

Ako však už istotne tušíte, niekde musí byť pes zakopaný a je to riadny macko. Graficky sa hra svojmu predchodcovi nevyrovná. To treba brať ako fakt, hoci o príjemné scény neprídete ani tu, celkovo je to slabší odvar. Dá sa to chápať aj ako dôsledok umiestnenia na PSN, kde by gigantická hra, ktorú si môžete stiahnuť, jednoznačne neuspela. Textúry preto nie sú až tak detailné, objektov na scéne mnoho a podobne. Príjemne však potešili temné miesta, ktoré sú skutočne... no proste temné, tmavé. Dokonca až tak, že nevidíte ani na krok a ak sa chcete vybrať ďalej po konštrukcii zloženej z niekoľkých trámov, musíte si vziať so sebou lampáš v podobe spomínaného, svietaceho čuda, ktoré ako tak osvetlí tmavé kúty. Hra tak získava aj trochu dospelejšiu atmosféru. Ale skutočne iba mierne, podobne vyzerali napríklad aj Piráti z Karibiku, na ktorách sa hra niekedy podobá, napríklad hudobným spracovaním. To je síce skromné, ale správne zvolené, takže z hry sála pozitívna pirátska atmosféra. Keď sme už pri hudbe, pochváliť musíme zvuky, respektíve dabing, ktorý je neskutočne podarený: infantilne rozprávajúce postavičky s rôznymi prízvukmi (a vadami reči) sú proste na zjedenie.

Dosť však chválenia, druhou chybou je, že až na dve „veľké“ novinky hra nič iné neprináša. Navyše je Clank mimo hry, takže hráte výhradne za Ratcheta. Príbeh sa nikam neposunie a všetko sa končím konštatovaním, že dobrodružstvo bude pokračovať neskôr. A to všetko dorazíte do konca za také štyri hodinky hrania. Za jeden trochu dlhší večer je teda všetko dokončené a vy sa do hry pustíte znovu len v prípade, že si chcete vylepšiť zbrane na maximum, príbeh vás však lákať nebude. Výsledné hodnotenie je preto nesmierne tvrdým orieškom. Ide o maličký prídavok, ktorý si fanúšikovia série kúpia z povinnosti, aby následne zistili, že ide o tak trochu zbytočnú vec. Nie však nezábavnú, to určite nie. Nováčikom radšej odporučíme plnohodnotný diel Tools of Destruction a do Quest for Booty investujú potom aj sami - ako lacná príprave pred Tools of Destruction to určite nie je. Zaujímavý pokus ako rozšíriť portfólio projektov smerom k Playstation Network. Tvorcovia sa nemusia plahočiť niekoľko rokov s plnohodnotným pokračovaním a za pomerne malý peniaz dostaneme zábavu v štýle Ratcheta a Clanka. Len keby to nebolo tak krátke.