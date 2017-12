Grand Theft Auto bude pre Nintendo DS ešte drsnejšie - s predávaním drog

25. sep 2008 o 10:46 Ján Kordoš

Hra by sa mala objaviť vo februári 2009 a podľa posledných informácií z magazínu Edge nebude nové GTA vôbec mierumilovnejšou hrou – dokonca v drsnom správaní ešte pritvrdí. Potvrdil to aj Dan Houser z Rockstaru: „Chceli sme vytvoriť minihru založenú na predávaní drog už v predošlých GTA hrách. S touto myšlienkou sme sa pohrávali pri tvorbe Vice City Stories, pretože by sa to hodilo k príbehu. Nintendo od nás chcelo, aby sme vytvorili GTA... nie GTA pre deti. Táto hra nemôže byť jemnejšou, aby sa stala „family-friendly“ – to nie je to, čo chceme vytvoriť.“

Určite to bude pre majiteľov handheldov ojedinelá skúsenosť, pretože v podsvetí budeme môcť nelegálne obchodovať so šiestimi druhmi drog ako heroín, kokaín, marihuana, extáza a podobne. Je teda potešiteľné, že GTA zostane verné svojmu dospelému výzoru aj na handhelde od Nintenda, pretože sme skutočne očakávali infantilnejšiu verziu pôvodných hier.

