Google mobil vyrobili Taiwanci

Klasické značky mobilov majú šancu pochopiť, ako sa asi cítili v Microsofte, keď dal Google najavo, že ľuďom zadarmo a v porovnateľnej kvalite ponúkne to, čo sa doteraz väčšinou len predávalo.

25. sep 2008 o 0:00 Milan Gigel a reuters

BRATISLAVA. NEW YORK. Predstavte si svet, v ktorom telefónom odfotíte človeka a aparát vám o niekoľko sekúnd možno povie, ako sa ten človek volá, kde pracuje, aké je jeho hobby, prípadne vám ponúkne ďalšie jeho fotky. O mesiac začnú v Amerike predávať telefón, ktorý sa o takúto službu úplne vážne pokúsi.

Hlavou nového mobilu je systém Android, ktorého vývoj naštartovali vývojári za peniaze najbohatšej internetovej firmy sveta - Googlu. Aparát nazvaný G 1 dodala taiwanská značka HTC a možnosť predávať ho bude mať zatiaľ len T-Mobile.

Podobne ako iPhone

Ak dokázal Apple so svojím iPhonom vyvolať ohromný záujem verejnosti, prečo by sa to nepodarilo gigantu so silnou značkou, ako je Google? Odpovedajú analytici na otázku, či bude G 1 úspešný.

Analógiu s iPhonom podporuje aj to, že G 1 sa prispôsobuje vkusu konzumentov, ktorí už nie sú ochotní prijať obyčajný telefón s malou obrazovkou a malou klávesnicou, akokoľvek by bol tento koncept vylepšený. Dnes je trendy mať telefón s veľkým dotykovým displejom, prehľadným používateľským rozhraním a dokonalým prepojením s internetom. Ak sa k tomu pridá jednoduchosť a intuitívnosť, ktorá je pri produktoch Googlu zvykom, mal by byť G 1 úspešný ako iPhone.

Rýchly procesor, zabudovaná GPS navigácia, všetky najmodernejšie možnosti pripojenia k internetu vzduchom (WiFi, 3G) či trojmegapixelová kamera sú výbavou každého lepšieho mobilu. Ak sa k tomu pridá veľký dotykový displej a klávesnica, s ktorou je možné rýchlo tvoriť aj dlhšie texty, je zrejmé, že G 1 nie je určený priemernému používateľovi. Platiť zaň budú v prvom roku nadšenci technológií a podniková sféra.

Telefóny s takouto konfiguráciou ponúkajú už všetky významné značky, no Google si vybral taiwanský HTC.

Exkluzívne sa bude mobil Google zatiaľ predávať len v sieťach T–Mobilu. Začne sa 22. októbra v USA, v novembri pribudne britský trh. Americký spotrebiteľ zaplatí za G 1 sumu 179 dolárov, čo je len o niečo menej ako stojí iPhone tiež s dvojročnou viazanosťou u operátora. Očakávaný predaj na týchto dvoch trhoch a ešte v tomto roku je 400–tisíc kusov, čo by napríklad v Spojených štátoch znamenalo štyri percentá trhu.

V Európe budú prvými s mobilom G 1 v ponuke T­Mobilu Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Česko. Keď príde mobil Googlu oficiálne na Slovensku, mal by byť jeho partner stále T­Mobile. Kedy to bude, nie je známe.

Veľa vedieť, veľa ponúkať

Donekonečna sa Google neplánuje viazať na jedného výrobcu. Naopak, jeho systém Android je postavený na otvorenom kóde, ktorý smie použiť alebo vylepšiť hocikto, kto sa na to cíti. „Keďže Android je otvorená platforma, nemusí sa báť o svoju budúcnosť,“ povedal vedúci vývoja Andy Rubin.

„G jednotka v súčasnosti nedokáže ohroziť Apple, no Android zvýši latku na súťaženie mobilných platforiem. Ak Google získa mysle operátorov a vývojárov, najviac sa to dotkne Mi­crosoftu a Nokie,“ povedal Geoff Blaber, analytik britskej spoločnosti CCS Insight.

Microsoft pretláča svoj konzervatívny koncept Windows Mobile, Nokia nedávno kúpila desať rokov fungujúci systém Symbian a v reakcii na plány Googlu ho tiež otvorila vylepšeniam vývojárskej komunity.

Android je pevne previazaný so službami Google. Pre spotrebiteľa by to malo znamenať istotu v kvalite vyhľadávania, elektronickej pošty, navigácie či iných služieb, za ktoré skôr či neskôr zaplatí ochotou sledovať reklamu.

Biznis model, v ktorom Google zbiera informácie o potrebách užívateľov na webe a potom ich cez presne cielenú reklamu predáva firmám, je evidentným cieľom vstupu Google do mobilného biznisu. A to napriek tomu, že firma doteraz nepredstavila žiadne špeciálne formáty reklamy, ktoré by boli použiteľné v stále relatívne malých displajoch.

Keďže internet bude cez G 1 vo vrecku nepretržite, bude možné lepšie monitorovať návyky ľudí a ich záujmy. Ráno si prečítate na mobile svoje obľúbené spravodajstvo, pred obedom overíte cez recenzie reštauráciu, v ktorej sa chcete najesť, po obede si zahráte hru. Ak aj vypnete telefón a presadnete k svojmu PC, Google vás uvidí, keď sa napríklad prihlásite do tej istej pošty ako v telefóne.

Kto teda nemá rád, ak mu niekto, hoci veľmi osobne, ponúka komerčné informácie a už vôbec sa neteší z faktu, že jeho každý krok na internete môžu firmy ako Google zaznamenávať, do G 1 a ďalších mobilov s Androidom sa nezamiluje.