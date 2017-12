Lord of the Rings: Conquest - Stredozem ožíva aj bez Tolkiena

J.R.R. Tolkien. Meno, ktoré sa patrí spomenúť ako prvé, ak sa píše o Pánovi Prsteňov a jeho fantastickom svete Stredozeme.

24. sep 2008 o 22:40 Tomáš Juhasz

Od vydania jedného najslávnejších diel ubehlo viac ako polstoročie. Mali sme tu filmové spracovanie Pána Prsteňov, ktoré bolo kritikmi hodnotené na výbornú. Hobit, ako ďalší očakávaný blockbuster, sa pomaly, ale iste blíži na filmové plátna a my všetci vieme, že pomyslenú latku popularity tohto fantasy sveta znovu pozdvihne o niečo vyššie.

A to je samozrejme dobrá sprava aj pre nás herných fanúšikov. Môžeme byť viac ako istí, že budeme zásobovaní titulmi z prostredia Stredozeme ešte poriadne dlhú dobu. Hier s titulom Lord of the Rings sa nám tu už zoradili do celkom dlhého radu, aby s netrpezlivosťou čakali na svojho ďalšieho člena rodiny.

Electronic Arts má bohaté skúsenosti s tvorbou LOTR hier a v súčastnosti nám prinášajú ďalšieho Pána Prsteňov s podtitulom Conquest. Na vývoji pracuje poddivízia Pandemic Studios oslovená priamo New Line Cinema. Tvorcov filmového LOTR zaujal predchádzajúci projekt Pandemic Studios, Star Wars: Battlefront. Úloha bola jasná, vytvoriť niečo podobné vo svete Stredozeme.

Každý komu ulahodil Battlefront, si určite príde na svoje. Scenériu budúcnosti vo vesmíre vymeníme za svet elfov a zvuk mečov. Budeme jazdiť na koňoch, ovládať slony a iná lietajúca háveď či množstvo strojov a vojnových zariadení. Conquest je vytváraný štýlom Star Wars: Battlefront, čiže akčná rúbanica z pohľadu tretej osoby s miernymi prvkami stratégie.



Pandemic sľubuje, že dodá fanúšikom LOTR to, čo vždy chceli. Zažiť dobrodružstvá vo svete Stredozeme tak, ako to v hre ešte nikto nedokázal. Nový LOTR nám umožní prežiť všetko to, čo sme mohli čítať alebo vidieť vo filme. Nebudú chýbať masívne boje proti nepriateľom, obrana a dobývanie pevností. Čaká nás ovládanie postáv ako Aragorn, Gandalf, Legolas ale aj Sauron, Saruman či Balrogh. Aj o tom bude zatiaľ v skratke nový Conquest. Masívne bitky budú na dennom poriadku, vývojári majú roky skúseností s oživovaním obrovských vojnových bitiek v hernom svete. Tak ako v každom inom LOTR, ani tu si nebudeme sadiť cibuľky u Froda na záhrade, ale budeme ponorení do dobrodružného sveta, kde si to rozdajú dobrí proti zlým. Očakávať môžeme bojové scény a tých teda nebude len tak málo. Bojovať sa bude prakticky všade, kde by sa podľa predlohy bojovať malo.

Za stranu spoločenstva si užijeme bránenie Helmovej úžiny, Enti si to namieria rovno na Sarumanov Isenguard, nesmú chýbať záverečné boje pri Čiernej bráne a samozrejme si nenecháme ujsť velký boj o Minas Tirith. Minas Tirith bude rozdelený do dvoch častí, kde v prvej budeme bojovať pri jej bránach tak ako to poznáme s filmu a v druhej na jej samom vrchole. Dostaneme sa aj do čierneho mesta Minas Morgul, ktoré sme vo filme nemali možnosť moc dobre zahliadnuť a o boje sme boli ukrátení.

V druhej časti kampane budeme hrať za temnú stranu Saurona, ktorá bude mať čisto hypotetický základ príbehu. Tvorcovia sa opýtali samy seba, čo keby sa Frodovi nepodarilo prsteň zničiť a ten by skončil v moci Saurona? Dej tejto kampane začína tam, kde pôvodná predloha končí. A to priamo v Hore osudu kde sa Frodo snaží hodiť prsteň do lávy. Vašou úlohou bude zabrániť tomuto aktu, zabiť Froda, zachrániť prsteň a podmaniť si celú Stredozem. Táto časť kampaň bude hlavne o zabíjaní kladných hrdinov a ničení celej Stredozeme. So Sauronovou armádou potiahnete do samého vnútra Stredozeme, do kraja elfov a dokonca aj hobitov. Posledným útočiskom kladnej strany bude elfský Vododol, kde proti vám bude čeliť Gandalf spoločne s Elrondom a vy si môžete vychutnávať dobývanie tohto raja hraním za veľkého Saurona.

V popredí bude systematickosť a nie príliš veľa naskriptovaných situácií. Ako hráč si môžete vybrať či budete operovať zo zeme a kosiť nepriateľov alebo vysadnete na koňa či v prípade hrania za temnú stranu ovládnete nazgula alebo olyfanta a preriedite na ich chrbtoch nepriateľskú armádu. Hra by mala byť zakaždým odlišná, napomáha tomu aj neustála možnosť striedania charakterov, čo podporuje pestrosť hrania.

Na výber bude zo štyroch charakterových postáv. K dispozícii bude bojovník, strelec, mág a skaut. Bojovník je tým najhlavnejším bojovým špecialistom, s ktorým môžete ovládať množstvo zbraní a používať rozmanitú kombináciu útokov proti nepriateľom. S mágom si užijete množstvo kúzelnej akcie v podobe fireballov a bleskov a iných možných magických zbraní. Má taktiež schopnosť liečiť a preto má v boji väčšinou úlohu podpory bojových jednotiek. Strelec ako zložka operujúca hlavne zo zálohy má k dispozícii množstvo druhov šípov. Šípy budú ohnivé, jedovaté ale aj trojité. Skaut sa vie stať pre nepriateľov neviditeľným a dostať sa nepozorovane za ich chrbát. Jeho zbraňou budú nože, ktoré môže vrhať, ale nimi aj nepozorovane podrezávať hrdlá nepriateľov.

Pandemic sa snažil v maximálnom rozsahu využiť schopnosti next-gen konzol. Budú použité grafické modely postáv, ktoré sa používali priamo vo filme. Medzi ne patria Nazgulovia, veľkí jaskynní Trolovia alebo orly.

Lietajúci Nazgulovia budú operovať nad bojiskom a zbierať vojakov do svojich pazúrov tak, ako si to pamätáme z filmového Návratu kráľa. Dej sa bude snažiť nevybočovať s pôvodnej knižnej predlohy, ale na zachovanie hrateľnosti a celkového dobrého pocitu z hrania budú možné nepatrné zmeny v príbehu. V hre sa možno dočkáme aj výskytu bitiek, ktoré sa ako scény do filmu nedostali a tým pádom nikdy neboli videné. Toto štádium je ale stále v rozhovoroch medzi Pandemic a New Line Cinema.

Počas bojov budeme počuť originálnu hudbu Howarda Shora ktorá bola použitá vo filme. Veľkým menom v hre bude rozprávač celého príbehu, herec Hugo Weaving, predstaviteľ filmového Elronda. Pohybu celého deja v hre budú napomáhať originálne filmové zábery ako sekvencie medzi jednotlivými úrovňami.

Multiplayer bude možný aj v kampani formou kooperatívneho hrania dvoch až 4 hráčov formou split screenu. Cez sieť si bude môcť zahrať až 16 hráčov, pričom najznámejším módom bude Conquest, dobre známy zo sveta Star Wars, kde budú hráči musieť dobývať územia nepriateľa a zároveň brániť svoje vlastné. Zaujímavý bude aj mód, kde budete musieť v úlohe Froda niesť prsteň a pokúsiť sa ho zničiť alebo naopak snažiť sa ho zachrániť hraním za temných jazdcov.

Na záver len toľko, že sa všetci veľmi určite tešíme. Malo by sa jednať o originálnu hru, akú ešte Pán prsteňov nezažil. Sám som zvedavý ako dotiahnu tvorcovia hĺbku, čo sa súbojov týka, či to nebude len plytké sekanie stoviek nepriateľov s minimálnou dávkou inteligencie. Vydanie je sľúbené na polovicu októbra tohto roka pre Xbox 360, PS3, PC a Nintendo DS.