1. Spore / EA Maxis / $49

2. Spore Galactic Edition / EA Maxis / $78

3. The Sims 2 Apartment Life Expansion Pack / EA Maxis / $30

4. Spore Creature Creator / EA Maxis / $9

5. World Of Warcraft: Battle Chest / Blizzard / $40

6. The Sims 2 Double Deluxe / EA Maxis / $30

7. World Of Warcraft / Blizzard / $20

8. World Of Warcraft: Burning Crusade Expansion Pack / Blizzard / $30

9. Warcraft III Battle Chest / Blizzard / $39

10. Crysis / Crytek (Publisher: EA) / $39