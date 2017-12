Ukážky z boja o prežitie v Resistance 2

24. sep 2008 o 21:48 Ján Kordoš

To je však len singleplayer, ktorému sa vývojári z Insomniac Games venujú vo veľkej miere, no trhákom by sa mal stať multiplayer pre niekoľko desiatok hráčov. Na veľkých mapách sa tak budú dopĺňať obrovské tímy. A mala by to byť samozrejme nesmierna zábava, to však uvidíme v novembri tohto roku, kedy by sa Resistance 2 malo dostať na herný trh. Zatiaľ vám ukážeme niekoľko nových obrázkov a na Gametrailers nájdete hneď niekoľko nových trailerov, ukazujúcich hru v chode. Ak si chcete prečítať niečo o hre samotnej, určite kliknite na naše predstavenie tohto projektu.

Zdroj: Shacknews, Gametrailers