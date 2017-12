Diabolské obrázky

24. sep 2008 o 20:15 Ján Kordoš

Prinášame vám niekoľko nových obrázkov. Krvou sa na nich nešetrí, takže by sme sa nemali obávať „detského“ spracovania a atmosféra putovania za vyhnaním zla by sa mohlo niesť v starom dobrom duchu. Pri pohľade na screenshoty nám už ruka šmátra po myške a hru by sme si chceli vyskúšať. A kto nie? Škoda len, že presný termín vydania stanovený zatiaľ nebol a možno budeme musieť čakať celý rok.

Všetky screenshoty

Zdroj: Shacknews