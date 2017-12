Najvzdialenejšie svetlo pre oči

Záblesky žiarenia gama bývali úplnou záhadou. Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia ich zachytili americké satelity Vela, ktoré pátrali po neohlásených skúškach jadrových zbraní. Ukázalo sa, že nejde o pozemské výbuchy.

25. sep 2008 o 0:00

BRATISLAVA. Vzdialenosť, zdroje či príčiny zábleskov žiarenia gama zostávali neznáme. Objav satelitov Vela odtajnili po desiatich rokoch na konferencii v laboratóriu v Los Alamos v Novom Mexiku, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny hlavným strediskom vývoja atómovej bomby.

Autor tohto článku dodnes uschováva ako relikviu vlastný výtlačok zborníka z tejto špeciálnej konferencie. Stále je to zaujímavé čítanie. Obsahuje viac vysvetľujúcich teórií, ako bolo vtedy známych zábleskov žiarenia gama (gamma-ray bursts, GRB). Od erupcií komét cez erupcie bežných hviezd a ich výbuchy až po exotické procesy blízko čiernych dier, či už hviezdnych, alebo superhmotných v stredoch galaxií. Nevynechali ani - rovnako ako predtým pri pulzaroch, čiže rýchlo rotujúcich veľmi hustých neutrónových hviezdach - malých zelených mužíkov, teda mimozemšťanov.

Zatiaľ len v iných galaxiách

Teórie sa postupne ujasňovali a v polovici 90. rokov už vyjadrovali základnú dilemu: ležia zdroje GRB v našej galaxii, alebo podstatne ďalej. Po prelome tisícročí sa definitívne ukázalo, že platí to druhé.

GRB podľa svietivosti patria k najenergetickejším vesmírnym javom od čias veľkého tresku, aspoň na hviezdnej úrovni. Lebo práve k veľmi hmotným hviezdam dospelo triedenie faktov. A hoci také sú aj v Mliečnej ceste (aj „u nás“ môžu vybuchovať GRB, ba v Mliečnej ceste poznáme podobné javy, magnetary), pozorované boli zatiaľ iba v iných galaxiách.

Typický GRB trvá niekoľko sekúnd, no pozorované rozpätie siaha od milisekúnd po minúty. Až mesiace doznieva v menej energetických formách žiarenia, od röntgenového cez ultrafialové, optické, infračervené až k rádiovému.

Čiernodierový kolaps

Satelity a sondy pozorujú vyše sto GRB ročne, slnečnou sús­tavou sa ich stále pohybuje niekoľko s detektormi žiarenia gama na palube (atmosféra Zeme ho neprepúšťa). Triangulácia umožňuje presne určiť polohu zdroja a upozorniť iné kozmické či pozemské ďalekohľady, aby jav hneď začali sledovať.

Vďaka tomu boli GRB napokon stotožnené s hypernovami, teda s výbuchmi počas gravitačných kolapsov stredov veľmi hmotných hviezd v závere éry ich aktívneho žiarenia, ktoré sa menia priamo na čiernu dieru.

GRB môže nastať aj kolapsom „len“ na neutrónovú hviezdu, no čierne diery sú oveľa častejším aktérom. Tak či onak, kolaps vedie ku vzniku dvoch protismerných prúdov plynu, vyvrh­nutého veľmi vysokou rýchlosťou. Výsledkom je záblesk, a keď prúdy prerazia materiál, ktorý hviezda stratila skôr, už spomenuté doznievanie.

Zem osvetlil superprúd

Satelit NASA Swift zachytil 19. marca tohto roku veľmi jasný gama-záblesk zo súhvezdia Pastiera. Presnejšie z galaxie vzdialenej 7,4 miliardy svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna kilometrov), čiže za polovicou známeho vesmíru. Dostal názov GRB 080319B. Vzápätí ho začala sledovať skupina ďalekohľadov zo Zeme i z kozmu.

Astronómom prialo šťastie, lebo viaceré ďalekohľady sledovali rovnakú oblasť oblohy už pre skorší podobný záblesk. Preto GRB 080319B preskúmali podrobne, od samého začiatku. Jeho najenergetickejšie žiarenie malo stomiliardkrát kratšiu vlnovú dĺžku ako najmenej energetické.

Ďalekohľady ho sledovali šesť týždňov a ukázalo sa, že patril k najjasnejším GRB. Jeho optické doznievanie bolo úplne najjasnejšie, a asi 40 sekúnd by bol viditeľný aj voľným okom (bol zhruba stokrát jasnejší ako doterajší opticky rekordný GRB).

Jav sledovali iba automaty. No ak by sa vtedy ktosi na toto miesto súhvezdia Pastiera pozeral, videl by svetlo z dosiaľ najvzdialenejšieho zdroja, o akom vieme, že ho človek mohol sledovať aj bez prístrojov. Jeden plynný prúd z GRB mieril takmer presne k Zemi rýchlosťou 99,99995 percenta rýchlosti svetla. Obsahoval rýchle úzke jadro a pomalší obal.

Naznačuje to, že GRB vo vesmíre vybuchujú desaťkrát, azda až stokrát častejšie, ako pozorujeme. Keď prúdy mieria mimo nás, záblesky zachytíme ťažšie.

Rekord na kraji vesmíru

Swift, vypustený v novembri 2004, má veľmi úspešný rok. Už v januári 2008 odhalil röntgenové žiarenie supernovy, podobného hviezdneho výbuchu, len o čosi slabšieho ako ten, ktorý vedie ku GRB. V marci prišiel úspech s GRB 080319B a do tretice vďaka Swiftu poznáme od 13. septembra 2008 najvzdialenejší GRB z galaxie, ktorá leží 12,8 miliardy svetelných rokov od nás. Predchádzajúci rekordný GRB vznikol o 70 miliónov svetelných rokov bližšie.

Galaxia sa nám premieta do súhvezdia Eridanus a patrí k najvzdialenejším objektom, aké vôbec vo vesmíre poznáme. Vzhľadom na konečnú rýchlosť šírenia svetla sa v nej táto udalosť odohrala iba asi 825 miliónov rokov po najčastejšie prijímanom „dátume“ vzniku vesmíru. To znamená, že veľmi hmotná hviezda patrila k jednej z prvých, ak nie k prvej hviezdnej generácii. Nový jav, GRB 080913, na krátky čas výrazne prežiaril jas celej materskej galaxie (čo je však pri hypernovách i supernovách časté).

Opticky najjasnejší GRB opísala v časopise Nature doktorandka Judith Racusinová z Pennsylvánskej štátnej univerzity z USA s 92 kolegami, objav najvzdialenejšieho GRB v komuniké šéf tímu satelitu Swift Tom Gehrels z Goddardovho strediska pre kozmické lety NASA a Patricia Schadyová z Mullardovho laboratória kozmických vied pri Londýne.

Doznievanie záblesku GRB 080319B, ako ho pozoroval satelit Swift iným detektorom v ultrafialovom svetle. KREDIT – JUDITH RACUSIN