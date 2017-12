Interplay sa dvíha na nohy aj vďaka MMO Fallout

24. sep 2008 o 13:57 Ján Kordoš

Objavilo sa hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré by bolo škoda nechávať si pre seba. Pracovný názov znie Project V13 a zrejme bude mať čosi spoločné s Vaultom 13. Podľa posledných informácií sa do Interplayu vracia Chris Taylor (a nie je to šéf Gas Powered Games, aby nedošlo k omylu), ktorý už v Interplayi dávnejšie pracoval a je zodpovedný za S.P.E.C.I.A.L. systém vlastností, na starosti mal dizajn série Fallout, ale pracoval taktiež na staršom RPG Stonekeep. Je teda logické, že sa Taylor stane hlavným dizajnérom Project V13. Interplay sa začína dvíhať na nohy a držíme mu palce. Ako ste na tom vy?

Zdroj:Kotaku