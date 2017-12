Japonské RPG The Last Remnant sa predvádza

24. sep 2008 o 13:21 Ján Kordoš

Medzi ďalšie očakávané projekty od týchto japonských bohov RPG titulov patrí aj The Last Remnant, ktorý sa dokonca predstaví aj na PC platforme. Do galérie sme pridali 70 nových screenshotov, takže sa môžete pozrieť ako bude hra bežiaca na Unreal Engine 3 vyzerať. Nesie typicky japonské znaky a inak na tom nebude ani príbeh. Hlavný hrdina Rush Sykes musí zachrániť svoju sestru Irin, ktorá padla do rúk hlavnému zloduchovi s menom The Conqueror. Veľký dôraz je kladený na mnohopočetné boje a súboje s obrovskými bossmi, ktorý bude mnoho. Fanúšikovia podobných projektov sa určite majú na čo tešiť. Konečne sa na next-gen platformách začínajú objavovať dobrodružné hry, ktorých bolo skutočne poskromne. A že The Last Remnant bude vyzerať nádherne, pomieša architektúry hneď niekoľkých svetov a ponúkne zaujímavé súboje, dodávať ani nie je potrebné. Pokým ste premeškali krátky trailer z výstavy E3 2008, určite to napravte a pozrite si ho spoločne s hŕbou screenshotov.

Zdroj: PR