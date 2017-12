Beijing 2008 - spomienka na Olympiádu

Roku 1896 z iniciatívy baróna Pierra de Coubertin obživili antické olympijské hry. Odvtedy sa každé štyri roky zídu športovci, aby dokázali svetu, že v tom čo robia sú najlepší.

24. sep 2008 o 11:36 Tomáš Berecz

Musím sa priznať, že som bol šokovaný počtom disciplín, ktoré B08 ponúka: celkovo ich je 36. Niektoré z nich ponúkajú navyše možnosť výberu pohlavia. Výber pohlavia nemení ovládanie, len dosažiteľné maximá. Aby sa v tom všetkom človek nestratil, sú športy zoskupené podľa miesta, kde sa odohrávajú. Prvú skupinu tvoria bežecké športy, kam patrí beh na 100, 200, 400, 800, 1500 metrov, 110 metrov cez prekážky mužov a 100 metrov cez prekážky žien. Ďalšia skupina obsahuje sektorové športy: skok do výšky, skok do diaľky, skok o tyči, vrh guľou, hod oštepom, hod diskom a hod kladivom. Nasledujú športy odohrávajúce sa v bazéne. Muži absolvujú plávanie na 50 metrov voľným spôsobom, na 100 metrov motýlik, na 100 metrov znak a 100 metrov prsia, zatiaľ čo ženy skáču do vody buď z trojmetrovej odrazovej dosky, alebo z 10 metrovej veže. Gymnastika zlučuje, ako štvrtá skupina, tri mužské (bradlá, preskok, kruhy) a tri ženské (bradlá, prostné, kladinu) športy. Muži si zastrieľajú v piatej skupine z brokovnice v skeete, na 10 metrov zo vzduchovej pištole a na 25 metrov z rýchlopalnej pištole. Ostatné nezaradené športy sú v poslednej skupine. Sem patrí lukostreľba žien, vzpieranie mužov v kategórii nad 105 kg, cyklistický tímový stíhací pretek mužov, kajak v kategórii K1 muži, judo mužov v kategórii 81 až 90 kg a stolný tenis mužov jednotlivcov.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

V úvodnom menu je na výber tréning, mód olympijských hier alebo zápolenie so živými oponentmi (on-line alebo na jednom počítači). Pre jednoduchšie disciplíny ako hod oštepom alebo lukostreľba nie je tréning potrebný, ale pre ťažšie športy ako plávanie či gymnastika sa stáva absolútnou nevyhnutnosťou. Vysvetlenie ovládania prebieha spoločne s názorným príkladom. Výborné je, že sa dá pustiť pred samotným športom aj počas súťaže, nielen počas tréningu. B08 dedí z konzolového pôvodu malú možnosť konfigurovateľnosti. Základné parametre sú nastaviteľné, ale jedná sa o podštandard.

Hra jedného hráča sa točí okolo módu olympijských hier. Úvodná obrazovka ponúka možnosť výberu tímu. B08 však bohužiaľ obsahuje len krajiny, kde sa predá veľa kópií hry a štáty, ktoré získavajú dlhodobo veľa medailí, takže Slovensko v zozname krajín nenájdete. Po výbere týmu dostanete body, za ktoré vylepšujete vlastnosti tímu. Na začiatok ich máte málo, ale nebojte sa, počas hry ich získate dosť. Dôležité je sústrediť sa na čo najužšiu skupinu vlastností, inak hrozí, že nebudete v ničom schopní dosiahnuť vrcholový výsledok. Prvých niekoľko dní prebehne absolvovaním kvalifikačných kôl. Pre prejdenie jednotlivých dní musíte plniť výzvy, ktoré sa postupne sťažujú. Niektoré dni výzva nie je povinná a prináša len bonusové body pre vylepšenie tímu. Po absolvovaní kvalifikačných kôl nasledujú finálové kolá, ktoré sa líšia medailovými ceremóniami po disciplínach a miernym zvýšením výkonnosti oponentov.

Podotknem, že už pri prvom pokuse zvládnuť ľubovoľný šport sa prejaví odlišnosť ovládača, ktorý vlastníte. Pre ideálny zážitok je nutné vlastniť ovládač z X-Boxu, pretože základné nastavenie je fixné. Zmeniť ide len rozloženie klávesnice, ale nie všetkých prvkov, takže môžete rovno zabudnúť na športy hrané analógovými páčkami, ktoré sú na klávesnici proste nehrateľné. Zadné tlačidlá game-padu sú síce namapované na klávesnicu, v nastaveniach však nie je o nich ani slovíčko, takže si ich rozloženie musíte zistiť sami.

GRAFIKA 6 / 10

Grafika B08 nie je vyslovene zlá, naopak modely postáv a animácie radosti či sklamania sú na vysokej úrovni. Problém je v nemožnosti bližšie konfigurovať filtrovanie, vyhladzovanie či ďalšie funkcie, na ktoré sme z iných hier zvyknutí. Možné je zmeniť len rozlíšenie a vybrať z troch úrovní detailov.

INTERFACE 7 / 10

Interface B08 je veľmi svieži a svojimi sýtymi farbami učaruje na prvý pohľad bez toho, aby sa rýchlo opozeral. Pred zahájením pokusu sa nezávisle na disciplíne zobrazí z televízie dôverne známa sada prvkov ako meno pretekára, krajina, prípadne číslo pokusu a doterajšie výkony. Na základe zvolenej disciplíny sa objavujú ukazovatele, podľa ktorých hráč vie, aký je úspešný v stláčaní potrebných kombinácií tlačidiel.

B08 prichádza na náš trh lokalizovaná do českého jazyka. Preložené boli všetky texty, ktoré v hre nájdete vrátane renderovaných svetelných tabulí na štadiónoch. Audio stopa, ktorá zahŕňa uvádzanie disciplíny a komentár zostáva v angličtine.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Hrateľnosť sa priamo odvíja od športu, preto sa na každý pozrieme podrobnejšie.

Pri behu na sto metrov je najväčším problémom štart. Pred športovcom sa objaví obdĺžnik, ktorý po naplnení znamená štart. Problém je v správnom načasovaní, lebo ak sa netrafíte a vyrazíte skôr ako bude pretek odštartovaný, budete diskvalifikovaní. Pre udržanie vysokého tempa treba kývať jednou z analógových páčok, pokiaľ nepretnete cieľovú pásku. Dvesto a štyristo metrov prebieha rovnakým spôsobom, len vzdialenosť do cieľa je väčšia. Na štyristo metroch už nie je sranda ani udržiavať vysoké tempo, preto odporúčam natrénovať beh na sto metroch a púšťať sa do dvoj prípadne štvornásobnej vzdialenosti len na olympiáde. Beh na osemsto a tisícpäťsto metrov je podstatne ľahší. Na rozdiel od kratších vzdialeností, netreba tak rýchlo kývať páčkou, aby ste udržali vysoké tempo. Do interfacu pribúda ukazateľ výdrže, do herného princípu súbežný beh, štart je automatický. Po úvodných metroch preteku sa športovci presunú na vnútorný okraj okruhu. Lídrovi jedinému ubúda z výdrže pri vysokom tempe. Stratenú výdrž líder doplní prenechaním prvého miesta, alebo znížením tempa. Pretože ženy bežia cez prekážky na kratšiu vzdialenosť, obsahuje B08 dve prekážkarské disciplíny, ktoré sa líšia rozdielom desiatich metrov: stodesať metrov cez prekážky mužov a sto metrov cez prekážky žien. Od behu na sto metrov sa behy cez prekážky líšia pridaním tlačidla pre preskok prekážky. Načasovanie stlačenia nie je dôležité, ale za neúspech hoci aj na jednej prekážke sa tvrdo platí prepadom na dno výsledkovej listiny.

Skok do výšky nie je náročný na hráča. Pri nábehu ku skoku je na podlahe zobrazená nemenná kombinácia tlačidiel, ktoré treba stlačiť presne keď je športovec na ich úrovni. Len v tomto športe sa mi podarilo pri každom preteku dosiahnuť svetový rekord. Skok o žrdi má síce veľa podobného so skokom do výšky, ale ovláda sa úplne inak. Pred vlastným skokom naberáte rýchlosť potrebnú k preskoku. Vo chvíli zapichnutia tyče prejde cez naakumulovanú energiu značka, ktorú treba vo vhodnom okamihu zastaviť pre úspešný pokus. Po niekoľkých tréningových pokusoch nebudú ani vyššie výšky robiť problémy. Skok do diaľky rieši nábeh udržiavaním vysokého tempa pred skokom. Pred pásom, ktorý značí začiatok meranej sekcie, treba stlačiť a podržať tlačidlo, pokiaľ sa nenastaví vhodný uhol skoku. K neúspechu dochádza hlavne kvôli nesprávnemu uhlu. Už posun desať stupňov od ideálnych štyridsaťpäť zapríčiní skrátenie skoku aj o polovicu. Obdobou skoku do diaľky je trojskok, ktorý pridáva po prvom odraze ďalšie dva. Trafiť vhodný uhol je podstatne ťažšie ako pri skoku do diaľky. Vrh guľou prináša nový prvok do ovládania, keď pred nastavením uhla hodu, športovec zbiera silu k hodu krútením jednej z páčok. Sprvu ťažký šport sa zaradí medzi ľahšie po trpezlivom tréningu. Hod diskom zachováva úvodnú fázu zbierania energie k hodu. Nastavenie uhla prebieha v trojuholníku pri nohách športovca. Pre ideálny uhol ho treba naplniť len do polovice. Hod kladivom rieši zbieranie energie diametrálne odlišným spôsobom. V úvodnej fáze roztočí atlét kladivo sám, ale hneď ako začne naberať rýchlosť dostanete do rúk opraty. V smere kam ukazuje kladivo sa objaví malá gulička spolu s oválnym pásom. Pre stopercentný zisk energie treba analógovou páčkou držať pás neustále na guličke. Pri vyšších rýchlostiach to už nie je sranda, preto dosiahnutie vysokého hodu poteší. Ovládanie vyriešili programátori najlepšie pre hod oštepom. Rýchlosť rozbehu pred hodom určuje tempo aké ste schopní udržať. Hod načnete potiahnutím ľavej páčky doprava, na čo zareaguje športovec napriahnutím oštepu. V tomto momente sa oblasť medzi smerom doľava a hore zmení na uhol. Pri pohybe ľavou páčkou do neho sa odvodí uhol hodu. Veľmi intuitívne a zábavné, klobúk dole.

Mužské športy odohrávajúce v plaveckom bazéne sú všetky na jedno kopyto. Štart je identický ako v behu na sto metrov. Medzi plaveckými štýlmi sa nerozlišuje: všetky ovládate rovnako krútením analógových páčok proti sebe, alebo striedavým stláčaním dvoch tlačidiel. Pre udržanie vysokého tempa budete musieť poriadne potrápiť svoje prsty v oboch prípadoch. Trénovať preto odporúčam najkratšiu disciplínu päťdesiat metrov voľným spôsobom. V kontraste ženské skoky vyžadujú oveľa viac zručnosti. Na úvod hráč zvolí obtiažnosť skoku. Pred samotným skokom prebehne rýchle nabranie sily ku skoku, zastavením značky vo vhodnej pozícii. V prípade skoku z trojmetrovej výšky ovládate športovkyňu rovnakým spôsobom akým získava energiu atlét v hode kladivom. Pri pokuse zvládnuť desať metrovú vežu začnú vážne koordinačné problémy. Ovládanie skoku sa síce nezmenilo, ale namiesto jednej guličky sa snažíte dvoma pásmi udržať dve guličky, čo je dosť ťažké. Ak ste trpezliví, po pár hodinách pokusov zvládnete aj túto disciplínu.

Miestom oddychu pri nacvičovaní náročných disciplín poskytuje štvrtá skupina športov, gymnastika. Muži aj ženy súťažia v troch disciplínach, ktoré sa sústredia na šikovnosť hráča. V mužských bradlách hráč ovláda športovca v kľúčových momentoch, určujúce výslednú známku. Prím má ovládanie analógovými páčkami, ktorým sekundujú zadné tlačidlá. Pre ideálny zoskok treba skompletovať vždy inú kombináciu tlačidiel. Mužský preskok poskytuje hráčovi osem rôznych úrovní obtiažnosti cviku. Zvýšenie sa prejaví pridaním miest, kde musí hráč reagovať stlačením správneho tlačidla a znížením dostupného času pre prevedenie cviku. Mužské kruhy striedajú prvky ovládania podobne ako bradlá. Na rozdiel od bradiel, treba pre dobrú výslednú známku drieť, lebo k striedaniu ovládacích prvkov dochádza v menších intervaloch. Okrem šikovnosti ženské prostné skúšajú hlavne pamäť. Pre vysokú známku je potrebné synchronizovane stláčať tlačidlá, ktorých znak sa objavuje pod nohami gymnastky. Cvik na nižšej obtiažnosti prebieha spomalene, dávajúc priestor k viacero perfektným zásahom. Menšiu výzvu s podobným ovládaním poskytuje ženská kladina. Tempo sa nachádza na oveľa znesiteľnejšej úrovni aj na vyšších obtiažnostiach. Načasovanie pohybu analógovými páčkami hrá kľúčovú úlohu v ženských bradlách. Na tomto mieste začnú výrazné problémy, ak nevlastníte ovládač od X-Boxu, kvôli preklopeným osám na pravej páčke. Našťastie zostáva cvičená zostava nemenná, čo necháva priestor k natrénovaniu.

Strelné zbrane chytia do rúk muži v piatej skupine. V skeete budete triafať umelohmotných holubov pomocou brokovnice. Obzvlášť na krajných stanovištiach poskytuje kamera málo priestoru, preto potiahnutie spúšte v správnu chvíľu nie je vôbec ľahké. V kontraste vzduchová pištoľ na desať metrov mužov odhaľuje zameriavaný terč skoro na celej obrazovke. V úvodných sekundách prebehne nastavenie základného ohniska, pomocou ktorého sa vypočíta umiestnenie každej strely v terči. Podobnú zbraň, ale úplne iný spôsob ovládania využíva streľba z rýchlopalnej pištole na vzdialenosť dvadsiatich piatich metrov. Športovec vystrelí v dvanástich sériách po piatich nábojoch. Terče sú vrámci jednej série uložené horizontálne vedľa seba. Hráč prechádza medzi jednotlivými terčami ľavou páčkou. Do každého terča musí zaznamenať úspešný zásah pred tým, než vyprší časový limit. Tajomstvo úspechu je správne načasovanie stisknutia kohútika, keďže pri najkratšom intervale štyroch sekúnd sa cez celú sériu len „prevlníte“.

Bližšie nezaradené športy uvádza lukostreľba žien. Ovládanie prebieha podobne intuitívne ako pri hode oštepom. Pravou páčkou športovkyňa napne luk. Zatiaľ čo ľavou zameriava, stále zmenšujúci sa terč. Na presnosť zásahu má vplyv aj vietor, ktorý sa pred každou sériou mení. Svojou dĺžkou šestnástich kôl potrápi cyklistický tímový stíhací pretek mužov, klon behu na osemsto metrov. Mužský kajak kategórie K-1 rieši ovládanie naprosto nevhodným spôsobom. Pádluje sa synchronizovanými zábermi analógových páčok. Neadekvátne rýchle reakcie kajakára kombinované so silou prúdenia garantujú nekonečné hodiny tréningu. Judo mužov v kategórii od 81 do 90 kilogramov precvičí reakčné časy. Nad hlavami zápasníkov sa objavujú šípky, na ktoré treba rýchlo a presne odpovedať pohybom ľavej páčky do rovnakého smeru. Následne sa reakčné časy protivníkov porovnajú a v prípade veľkého rozdielu získa jeden zo súperov výhodu. Na útok výhodu zmeníte vložením ľubovolnej kombinácie. Súper musí vloženú kombináciu zopakovať, aby znížil bodový zisk útočiaceho. Bohužiaľ počítačom riadený protivník reaguje rýchlejšie, preto mi pripadalo niekedy judo ako graficky pekné hádzanie kockami. Stolný tenis mužov spája jasné ovládanie so šialene vysokou obtiažnosťou. Odvrátiť loptičku nie je problém. Ten nastáva vo chvíli, keď sa chcete presunúť na druhú stranu stola. Z nepochopiteľného dôvodu začne športovec reagovať až keď je loptička na jeho strane, čo je v deviatich prípadoch z desiatich bod pre oponenta. Autori B08 ukázali vysoký zmysel pre humor, keď počas jedného olympijského dňa predložia pred hráča celý turnaj stolného tenisu. Poslednou disciplínou do zbierky je vzpieranie mužov nad stopäť kilogramov. Po zvolení hmotnosti športovec akumuluje v časovom limite energiu. Dostatočne rýchlym krútením analógových páčok sa určí množstvo sily, prenášanej do fázy rovnováhy, kde udržiavaním guličky medzi dvoma pásmi po dobu niekoľkých sekúnd dosiahne vzpierač úspešný pokus.

MULTIPLAYER

Nebol hodnotený.

ZVUKY 3 / 10

Nízku známka predstavuje skôr absenciu zvukov ako ich nízku kvalitu. Počas behov nepočuť kontakt atlétov s povrchom, pri cviku na kruhoch zostáva zvuk utlmený v pozadí. Výrazne nekvalitné sample ukazujú až strelecké disciplíny. Prirodzené zvuky ponúka naopak ženská gymnastika.

HUDBA 6 / 10

To, že sa olympiáda roku 2008 odohrávala v Číne pripomína B08 na každom kroku. Nebol by to závažný problém, keby bolo použitých viacero adaptácií čínskych melódií. Nestalo sa, a tak v pozadí každého športu hrá rovnaká hudba pri úvode, po úspešnom či neúspešnom pokuse alebo pri opakovaných záberoch. Kvôli doplňujúcemu charakteru hudby si nedostatku všimne hráč až pri dlhšom tréningu alebo pri ťažkom dni na olympiáde.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Vyhlásiť jednoznačný súd nad umelou inteligenciou, alias predskriptovanými výkonmi, je ťažké. Z herného hľadiska vie byť B08 krutá hra a do kvalifikácie bez problémov priradí aj štyroch kandidátov na zlato. Na druhú stranu vedia byť losy v skutočnom svete rovnako nepríjemné. Výkony počítačom riadených oponentov sa neprispôsobujú vašim, čo vidieť napríklad v hode diskom, skoku do výšky alebo behu na osemsto metrov. Vo všetkých disciplínach sa mi podarilo v každom kole na olympiáde vyhrať a na tréningu dosahovať výkony blízke svetového rekordu. Umelá inteligencia pri tom nebola nikde, naopak vyhrať stolný tenis alebo kajak je takmer nemožné.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,5 / 10

Od B08 vstávam zo zmiešanými pocitmi. Potenciál pre skvelú hru tu rozhodne je, hod oštepom či lukostreľba sú toho dobrým príkladom. Keby sa dizajn ovládania nezasekol v konzolových šablónach, dokúpili sa licencie na športovcov a upravila obtiažnosť na rozumnú úroveň, mohlo by B08 dosahovať na oveľa vyššie méty. Bohužiaľ už aj na konzolách, kam malo B08 pôvodne namierené, nájdeme lepšie casual hry a to je naozaj škoda.