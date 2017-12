Bezkontaktné platby u nás rozbehli najmladší klienti

Slovensko sa po Poľsku stalo druhou krajinou strednej a východnej Európy a v poradí 25. krajinou sveta, ktorá zaviedla bezkontaktnú technológiu PayPass.

24. sep 2008 o 0:00 Denisa Čimová, Denisa Čimová

BRATISLAVA. Úspora času pri platbe menších súm a možnosť použiť kartu častejšie a aj na miestach, kde platiť za tovar a služby doposiaľ nebolo možné. To sú hlavné výhody zavedenia bezkontaktnej technológie, ktorú predstavila spoločnosť MasterCard a Volksbank Slovensko.

Rýchle malé platby

Karta s bezkontaktnou technológiou vyzerá ako štandardná karta MasterCard, no navyše obsahuje PayPass identifikátor. Technológiu PayPass možno zabudovať nielen do karty, ale aj do iných nosičov, napríklad do hodiniek, kľúčeniek či mobilných telefónov.

Majiteľ karty s PayPass technológiou pri nákupe tovaru za menej ako 600 korún (19,92 eura) nemusí platbu potvrdzovať podpisom či zadávaním PIN kódu. Stačí, keď kartu priloží k čítačke. Z predajne sa tak môže dostať rýchlejšie ako pri klasickom použití karty, platba by mala trvať menej než päť sekúnd. Pri platbách nad šesťsto korún je však postup rovnaký, ako pri platbe bežnou kartou.

Aby sa zamedzilo zneužitiu platobnej karty s PayPass technológiou v prípade jej odcudzenia, môže obchodník žiadať v istých intervaloch od klienta kód či podpis, napríklad po každej tretej či piatej platbe.

Zatiaľ len niekde

Novú technológiu zatiaľ môžu využívať majitelia kariet Euro 26, vydaných v rámci balíka Young. Podľa hovorkyne Volksbank Slovensko Jany Lukáčovej za prvý mesiac banka vydala 350 takýchto kariet.

Od októbra už budú môcť o vydanie karty s identifikátorom PayPass požiadať všetci klienti Volksbank Slovensko. Karta by mala záujemcu vyjsť na 4,90 eura, teda 147,62 korún.

Začiatkom augusta sa dala karta s touto technológiou použiť u deviatich podnikateľov na dvadsiatich miestach.

V septembri počet podnikateľov akceptujúcich tento spôsob platby stúpol na 14 a počet prevádzok, ktoré platbu umožnili presiahol deväťdesiat.

Nasledovníci až budúci rok

Generálny riaditeľ MasterCard Europe pre Česko, Slovensko a Ukrajinu Ján Čarný odhaduje, že na rozšírenie služby do iných finančných inštitúcií bude mať vplyv záujem o technológiu medzi klientmi Volksbank. Podľa predsedu predstavenstva Volksbank Slovensko Kurta Kapellera nejde o ľahko klonovateľný produkt. Aj preto tvrdí, že do roku 2009 ostane Volksbank jedinou bankou, ktorá túto technológiu zavedie.

Túto informáciu potvrdili SME viaceré banky. „Službu Pay Pass v tomto roku neplánujeme,“ uviedol Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne. Dexia banka považuje technológiu za progresívnu a modernú, jej prípadné zavedenie predpokladá počas budúceho roku.

Martina Báráňová z divízie retailového bankovníctva UniCredit Bank označila za najväčší problém zavedenia Pay Pass malý počet prevádzok, kde je možné bezkontaktnú platbu využiť. „Tento spôsob platenia má budúcnosť, ale slovenský trh naň ešte nie je dostatočne pripravený. Chýba viac odvahy a ochoty zavádzať novinky aj na strane poskytovateľov služieb, kde by sa táto technológia dala využiť, napríklad v cestovných kanceláriách, na čerpacích staniciach či v kultúrnych zariadeniach,“ dodala Báráňová.

Budúci rok plánuje zaviesť službu Poštová banka. ČSOB nepovažuje zavedenie služby za otázku najbližšieho obdobia, no do budúcnosti ju zvažuje. „Istrobanka neuvažuje v dohľadnej dobe o zavedení tejto služby,“ doplnila hovorkyňa tejto banky Miroslava Pargáčová.