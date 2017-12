Internetbanking nevyzerá všade rovnako

Bankári si potrpia na dobrú povesť a tradičné hodnoty. Spoľahlivosť, diskrétnosť, profesionalita a stabilitasú vlastnosti, ktorýmisa pýšia najviac.Tieto hodnoty sa snažia prezentovať aj na internete.

BRATISLAVA. Z pohľadu tradične uznávaných hodnôt je až udivujúce, ako rýchlo banky dokážu meniť a inovovať svoje internetové stránky a ako rýchlo rastie ich ponuka elektronických služieb.

Pri vysokom tempe inovácií sa bankám darí udržať si imidž spoľahlivosti a dôvery aj v technologickej oblasti podliehajúcej permanentným zmenám.

Nová e–Banka

V poslednom roku sprístupnila Dexia banka novú verziu služby e-Banka, ktorá zahŕňa viaceré technologické a bezpečnostné úpravy.

Jednou z nich je viacnásobná autentifikácia pri potvrdení zadania platobného príkazu (klient si sám nastaví limit, ktorý je štandardne tisíc korún, pri ktorom chce platbu opätovne potvrdiť autentifikačným zariadením).

Ďalšou úpravou je virtuálna klávesnica - prináša zvýšenie bezpečnosti business služieb a tiež zobrazenie obrázku namiesto textových informácií pri autentifikácii Grid kartou.

Bezpečnostná SMS

Novinkou v Istrobanke je SMS notifikácia prihlásenia sa do internetbankingu a blokácia autorizačných zariadení.

Táto funkcionalita umožňuje zasielanie okamžitých SMS správ, ktoré oznamujú prihlásenie sa do služby internetbanking a ponúka možnosť aktívne sa chrániť pred zneužitím internetbankingu.

Navyše umožňuje kedykoľvek zablokovať autorizačné zariadenie jednoduchým odoslaním SMS správy s blokačným kódom.

On–line správa hypoték

Od vstupu na trh v novembri 2007 vylepšila mBanka internetbanking najmä o možnosť zadania inkasných platieb, sms- a e-mailovej notifikácie a online správu hypoték. V súčasnosti okrem prioritného projektu konverzie na euro pripravuje spustenie produktov pre podnikateľov, spotrebných úverov, kreditných kariet, ako aj možnosti investovania do podielových fondov.

OTP NET konto

V tomto roku OTP banka rozšírila OTP banka pre klientov službu internetbanking o možnosť zriadenia OTP NET konta a možnosť dotácie účtov v slovenských korunách alebo cudzej mene v rámci svojich účtov bez obmedzenia objemu prevádzaných prostriedkov.

Výpis cez internetbanking

Poštová banka doplnila možnosť jednoduchou formou vytlačiť výpis vygenerovaný cez internetbanking, možnosť prezerania parametrov platobných kariet vydaných k účtu a realizovala úpravy v súvislosti so zavedením eura - duálne zobrazenie zostatkov a doplnenie eurokalkulačky do aplikácie.

Klienti majú od 1. februára 2008 možnosť požiadať prostredníctvom internetového bankovníctva o poskytnutie, zvýšenie alebo ukončenie povoleného prečerpania. Žiadosť stačí vyplniť cez internetbanking.

SMS kľúč

Od novembra 2007 už môžu klienti Slovenskej sporiteľne využívať SMS kľúč - nový bezpečnostný predmet na potvrdzovanie pokynov zadávaných banke prostredníctvom služieb internetbanking a telephonebanking.

SMS kľúč je 10-miestny numerický kód. Okamžite po zadaní pokynu klienta ho vygeneruje technické zariadenie banky a pošle ho klientovi ako SMS správu na zadané číslo mobilného telefónu. Kód platí tri minúty od vygenerovania. Dovtedy ním klient musí potvrdiť svoj pokyn zadaný banke.

Klienti, ktorí využívajú službu SMS kuriér, dostávajú po vykonaní transakcie prostredníctvom SMS správy informáciu aj o tom, ktorý bankomat/POS terminál využili. Túto informáciu pridala SLSP do SMS správy od 22. júna 2008.

Karta a čítačka

V októbri minulého roku Tatra banka ako prvá na Slovensku a jedna z prvých bánk v Európe prišla s novým autentifikačným nástrojom do internetbankingu - Kartou a čítačkou Card&Reader.

Ide o unikátny nástroj, ktorý je určený na bezpečnejšie prihlasovanie a potvrdzovanie platieb v internetbankingu. Skladá sa z bežnej platobnej karty s vyhovujúcim čipom a čítačky čipových platobných kariet.

Čítačka bola navrhnutá a pripravená tak, aby bola jednoducho použiteľná pre každého klienta, teda aby jednotlivé kroky vedel vykonať každý klient Tatra banky.

Modernejšia platforma

Klienti UniCredit Bank prechádzajú na nový systém internetového bankovníctva.

Umožňuje klientovi variabilitu vlastných nastavení filtrov a notifikácií a viacero nových služieb ako kreditné karty, správu termínovaných vkladov, multi podpisové oprávnenia, exporty a importy súborov, výpisy a finančné prehľady účtov aj iných bánk v skupine, prihlasovanie a autorizovanie SMS kódom, správu účtov viacerých klientov v jednom prihlásení.

VeBpay

Najvýznamnejšou novou službou Volksbanky je VeBpay. Umožňuje klientom s aktivovaným elektronickým bankovníctvom platiť v internetových obchodoch, s ktorými banka spolupracuje, prostredníctvom internetového bankovníctva.

Úverová linka

VÚB banka zriadila podnikateľskú úverovú linku. Ide o ponuku predschválených podnikateľských úverov na internetbankingu, ktoré môže podnikateľ získať bez predkladania finančných dokladov.

Cez internetbanking môžu klienti investovať aj do podielových fondov. Novinkami sú presuny v rámci podielových fondov, vyplatenie podielových listov, investovanie do fondov tretích strán, môžu použiť kombinovanú investíciu, teda investovať do viacerých fondov súčasne. Novinkou je aj investičný dotazník na internete.

VÚB banka zaviedla tiež možnosť nastavenia notifikácií ku kreditným kartám. Prostredníctvom internetbankingu predáva Garantovaný vklad a rozšírila inkasujúce podniky o Orange a Východoslovenskú energetiku.