EK chce znížiť ceny roamingových SMS a prenosu dát v zahraničí

Podľa dnes zverejnených plánov Európskej komisie (EK) by posielanie SMS zo zahraničia alebo surfovanie po internete na roamingu malo od budúceho leta zlacnieť takmer o dve tretiny.

23. sep 2008 o 18:34 TASR

Brusel 23. septembra (TASR) -

Komisia dnes navrhla zníženie cien roamingu pri textových správach od 1. júla 2009 o 60 %. Občania EÚ cestujúci do iných krajín EÚ by potom za SMS nemali zaplatiť viac ako 11 centov (3,31 Sk). V súčasnosti stojí v rámci EÚ odoslanie SMS zo zahraničia v priemere 29 centov (8,74 Sk).

EK chce okrem toho zvýšiť transparentnosť surfovania na internete a prenos dát prostredníctvom mobilných telefónov v zahraničí. Spotrebitelia zvyknutí na lacné dátové služby doma majú byť účinnejšie chránení pred šokujúcimi účtami za roaming, ktoré sa môžu pohybovať vo výške až tisícov eur.

Návrh Komisie musí odsúhlasiť Európsky parlament a členské štáty únie. EÚ už v lete 2007 znížila poplatky za uskutočňovanie a prijímanie hovorov v zahraničí (hlasové roamingové služby) o 60 %.

"EÚ prostredníctvom svojej normy GSM zatraktívnila mobilné telefonovanie z celého sveta. Teraz nastal čas ukázať, že skutočne existuje jednotný telekomunikačný trh, v rámci ktorého spotrebitelia môžu používať svoje mobilné telefóny vo všetkých 27 krajinách EÚ bez toho, aby pocítili, že prekročili hranice. Ak sa nám podarí rýchlo zrealizovať naše zámery, budeme svedkami obrovského nárastu v oblasti SMS a dátových služieb a vyšleme tak signál, že z nižších cien za roaming môžu profitovať všetci," uviedla komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová.

"Používanie mobilného telefónu v inej krajine EÚ by nemalo stáť neopodstatnene viac ako doma, či už ide o telefonovanie, posielanie správ alebo surfovanie na internete," dodala Redingová.

Komisia navrhuje zaviesť maximálnu cenu (bez DPH) za roamingové SMS, ktorú budú operátori účtovať zákazníkovi, na úrovni 11 centov (3,31 Sk) a maximálnu veľkoobchodnú cenu vo výške 4 centy (1,20 Sk). Veľkoobchodné ceny si účtujú operátori navzájom za zákazníkov, ktorí zasielajú správy medzi ich sieťami. Operátorom tak nič nebráni konkurovať si pri sumách pod maximálnou hranicou.

Zákazníci by po prekročení hranice mali takisto dostať automatickú správu o cenách za roaming pri dátových službách v krajine, do ktorej vstúpili. Od leta 2010 by sa zákazníkom malo umožniť dopredu určiť, do akej výšky môže ich účet za roaming pri dátových službách narásť, pred tým, ako sa služba preruší týmto opatrením, by sa mali zamedziť následné nepríjemné prekvapenia, keď sa doručia účty.

V jednom prípade v minulosti zákazník dostal účet na 40.000 eur (1,20 milióna Sk) za stiahnutie televízneho programu prostredníctvom mobilného telefónu v roamingu. Okrem toho by hranica vo výške 1 eura (30,13 Sk) za megabajt pri veľkoobchodných cenách mala zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých a podnietiť hospodársku súťaž.

Komisia chce tiež do 1. júla 2012 znížiť maximálne ceny za roamingové telefonické hovory zavedené v roku 2007 (v súčasnosti 64 centov (19,28 Sk) za hovory uskutočnené v zahraničí a 22 centov (6,63 Sk) za hovory prijaté v zahraničí) znížili na 34 centov (10,24 Sk) za hovory uskutočnené v zahraničí a 10 centov (3,01 Sk) za hovory prijaté v zahraničí (bez DPH). Ďalšou výhodou pre spotrebiteľa by bola sekundová tarifikácia po 30 sekundách pri uskutočnených hovoroch, ako aj sekundová tarifikácia od začiatku telefonátu pri prijatých hovoroch.

Informovala o tom Európska komisia.

(1 EUR = 30,1260 SKK)