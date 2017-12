Stĺpček Miloša Čermáka: Ja som počítač

Microsoft má novú rek­lamnú kampaň a to za tristo miliónov dolárov. Nadväzuje na úspešnú reklamnú kampaň svojho konkurenta, firmy Apple, ktorá sa volala „PC verzus Mac“.

24. sep 2008 o 0:03 Miloš Čermák

Vystupovali v nej dvaja herci, v ktorých jeden vyzerá ako taký neforemný okuliarnatý truľo s čudným účesom (a nie je to Bill Gates, hoci sa naňho možno trošku podobá), zatiaľ čo ten druhý je sympatický sexi chlapík.

Pokiaľ hádate, že ten prvý je PC a ten druhý Mac, tak je to, samozrejme, správne.

Okuliarnatý truľo zostal aj v reklame Microsoftu, aj keď ho asi hrá iný herec. Ale blbo vyzerá stále. To pre kontrast, samozrejme, pretože potom sa v reklame objavia najrôznejší sympaťáci a sympaťáčky, ktorí sa hrdo hlásia k tomu, že oni sú tiež PC. Chápete? Že sa skrátka nie je za čo hanbiť.

Sú medzi nimi učitelia, vedci, polárni výskumníci, potápači a dokonca aj jeden kozmonaut. Zaberie to? Ťažko povedať. Tá pôvodná reklama od Apple bola taká sugestívna, že sa príliš zaryla do povedomia.

A ľuďom do života. Jeden môj kamarát sa dočkal veľkého sklamania, keď túto reklamu ukázal na počítači (áno, bolo to pécéčko) svojej priateľke. Dosť sa nasmiali. On sa potom spýtal: „A čo ja? Pripadám ti skôr ako PC alebo Mac?“

Pozrela sa naňho takým čudným pohľadom, pohladila ho po vlasoch a povedala: „Ty si také to moje pécéčko. Ale aj tak ťa mám rada!“ Za pol roka mu potom utiekla za iným.

Asi to bol Mac.