Viem.sk: tieňový web pre vysokoškolákov

Viem.sk je príkladom, ako môže študent urobiť pre svoju školu na webe viac ako škola samotná.

24. sep 2008 o 0:01 Miro Šifra

Viem.sk je príkladom, ako môže študent urobiť pre svoju školu na webe viac ako škola samotná.

Pre väčšinu slovenských vysokých škôl je web len veľká nástenka, na ktorú vešajú oficiálne oznamy. Pritom v zahraničí sú štandardom školské weby, ktoré okrem „nástenkovej“ funkcie majú slúžiť aj ako platforma na komunikáciu medzi študentmi. Ekonomická univerzita v Bratislave takúto platformu má. Nie však vďaka vedeniu, ale vďaka študentovi Matúšovi Lacovi.

„Taká stránka, kde by ľudia hodnotili vyučujúcich a vymieňali si súbory, ktoré by boli relevantné k týmto predmetom, chýbala,“ hovorí o dôvodoch vzniku stránky Laco. Stránku Viem.sk založil v roku 2000, keď nastúpil na vysokú školu. Stránku pôvodne navrhol, aby sám sebe uľahčil komunikáciu so spolužiakmi z ročníka.

Dnes je na stránke zaregistrovaných tritisíc užívateľov. Denne navštívi web 150 ľudí, ktorí si medzi sebou vymieňajú poznámky, pridávajú inzeráty na ubytovanie alebo komentujú spôsoby skúšania jednotlivých vyučujúcich. V čase skúškového obdobia sa počet užívateľov stránky zdvojnásobí.

Učitelia nakúkali

V roku 2005 prešla stránka redizajnom a prebehli dve výrazné zmeny. Prvou bolo rozšírenie stránky tak, aby ju mohli využívať všetky odbory Ekonomickej univerzity, nielen ten, kam chodil Laco. Za druhou zmenou stáli nežiaduci hostia na stránke – učitelia.

„Aj profesori sa naučili chodiť na stránku a niekedy boli potom na hodinách zbytočné animozity voči študentom. Sťažovali sa, čo tam o nich píšu,“ hovorí Laco. Nepáčilo sa im napríklad, keď na stránke študenti napísali, že vyučujúci obmieňa na skúškach len tri rôzne testy. Alebo sa ohradzovali proti tomu, aby na webe boli zverejnené ich poznámky z hodín, na ktorých sa učili to, že ako záznamové médiá sa používajú dierne štítky alebo hlinené pásky.

video //www.sme.sk/vp/5700/

Aby k takýmto situáciám nedochádzalo, Laco sa rozhodol uzatvoriť web tak, aby sa učitelia nedostávali k informáciám. Systém, ktorý na Viem.sk použil, je dnes bežný na sociálnych sieťach, v tej dobe však častým nebol.

Študent sa musí najprv na stránke zaregistrovať. Zaregistrovaný užívateľ označí svojich kamarátov. Keď pridá nejaký príspevok alebo predmet, môže ho označiť ako verejný alebo povoliť prístup len kamarátom.

Okrem toho sú na stránke aj príspevky na medzistupni - prezerať si ich môžu len tí, ktorých desať ľudí označí za dôveryhodných.

Iba hobby

Matúš Laco robil Viem.sk ako svoj koníček a nepovažoval ho za komerčný projekt. Pomohol mu web aspoň na to, na čo stránku pôvodne naprogramoval: aby mi šetrila čas? „Skôr naopak. Musel som sa starať o web,“ hovorí Laco. V súčasnosti je Viem.sk na predaj. Jeho zakladateľ už skončil školu a pracuje ako programátor na voľnej nohe. Na web Viem.sk nemá čas a stránka od jeho odchodu z vysokej školy stagnuje. Napriek tomu jedno sa jej nedá uprieť: ukázala cestu, ktorou by mali ísť oficiálne školské weby.