Prečo sú protipirátske ochrany v hrách zlé

23. sep 2008 o 15:11 Ján Kordoš

„Pokúšali sme sa mnohých vydavateľov presvedčiť o tom, že sa nemajú čoho obávať. Hier bez protipirátskych ochrán sa neuveriteľne boja, avšak musíme podotknúť, že pirátiť sa bude tak či tak, preto je podľa nás výhodnejšie predávať hry lacnejšie a bez protipirátskej ochrany. Síce zarobíme menej peňazí, ale hier sa predá viac. Protipirátske ochrany robia užívateľom život komplikovanejší a je to zvyčajne z dôvodu myšlienok veľkých spoločností, ktoré sa snažia byť až príliš chytré a nahovárajú zákazníkovi, čo smie a čo môže. Veríme, že slobodný trh digitálnej distribúcie bez protipirátskych ochrán prinesie väčšiu slobodu zákazníkom a vyplatí sa to,“ povedal Kicinski.

Digitálna distribúcia herným projektom určite len pomôže, pretože umožní ponúknuť hry za nižšie sumy. Ochrana proti pirátom odradila už mnohých záujemcov od kúpy originálnej hry (možno máte aj vy skúsenosti s tým, že ste na originálnu hru museli zháňať crack, pretože inak by nebolo možné ju spustiť), to by sa mohlo s klasikami z GOG zmeniť. Ešte keby tak začali zmýšľať aj iní vydavatelia, prípadne hráči by investovali skutočne menšie sumy za originálne projekty, určite by to vyzeralo inak.

Zdroj: Shacknews, GamesIndustry