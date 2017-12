Novinky o Grand Theft Auto

23. sep 2008 o 13:07 Ján Kordoš

Zakladateľ Rockstaru, Dan Houser, sa vyjadril k téme, či sa niekedy objaví GTA aj na platforme Nintendo Wii: „Je to veľmi nepravdepodobné, Wii mi nepripadá akoby prirodzené. To, že sme sa rozhodli pracovať na GTA pree Nintendo DS (Chinatown Wars) bol fakt, že sme mali nápady na mnohé zaujímavé minihry, ktoré by sme mohli vytvoriť vďaka dotykovej obrazovke a stylusu a bolo by to pre nás aj niečo nové.“ Od Nintenda Wii sa teda odvrátili ďalší veľkí vývojári a zdá sa, že ide o síce nesmierne populárnu platformu, na ktorú však bude prinášať (neskutočne úspešné) projekty iba Nintendo – a tie sú navyše v drvivej väčšine určené pre mainstream.

Dan ďalej povedal: „Máme šancu vytvoriť niečo skutočne dobré a naše štúdio v Leeds už má skúsenosti s handheldovými projektmi (postarali sa o GTA: Liberty City Stories a Vice City Stories pre PSP – pozn.red.)". Chinatown Wars sa teda na Nintende Wii neobjaví, no ako podotkol CEO vydavateľa Take Two, Ben Feder, budú sa snažiť ďalej rozvíjať partnerstvo s Nintendom. Zatiaľ však Wii wiidí stopku.

Už to bude len niekoľko týždňov a na trhu sa objaví očakávaná PC verzia štvrtého dielu GTA, nazvaného jednoducho Grand Theft Auto 4. Konzolisti si už nejaký ten mesiac užívajú, PC hráči musia čakať do 18.novembra. Danov brat, Sam Houser, prezradil, že tvrdo na verzii pre osobné počítače pracujú a hra bude podporovať službu Games for Windows Live. „Táto služba je pre našu hru a platformu PC ako uliata a pevne veríme, že týmto vybudujeme silnú základňu hráčov a komunitu pre GTA IV PC.“ Ako už vieme, PC verzia bude vyzerať trochu lepšie, obsahuje nový systém replayov plus možnosť editácie a multiplayer prídavky.

