Svetlo, ktoré vás prebudí

Kreatívni vývojári z Philipsu si nemyslia, že by ste mali vstávať každé ráno s prudkým šokom pípania budíkov, keď je možné prebudiť sa i jemnejšie, aby vám dobrá nálada zostala po celý deň.

23. sep 2008 o 8:53 Milan Gigel, (mg)

Nové zariadenie Wake Light zaistí ranné budenie simuláciou východu slnka. Svietidlo postupne zvyšuje intenzitu svietenia až dovtedy, kým nedosiahne plný jas. A ak by náhodou nestačilo ani to, spustí sa jemný akustický podmaz so zvukmi prírody, ktorý vás postupne preberie k životu bez toho, aby ste zmeškali svoj autobus.

Nie nadarmo je sloganom pracovného tímu „Zobúdzať sa“ namiesto „Nechať sa zobudiť“.