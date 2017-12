Bravia do vane

23. sep 2008 o 8:50 Milan Gigel, (mg)

Japonci to budú mať so sledovaním televízie ešte jednoduchšie. Firma Sony prišla na trh s novou prenosnou Braviou, ktorá je určená do kúpeľní a bazénov. Jej telo je zapuzdrené tak, aby sa do vnútra nedostala ani kvapka vody. Prijímač má širokouhlý štvorpalcový LCD panel s rozlíšením 272x480 bodov a hmotnosť iba 302 gramov. Bezpečnostné krytie IPX7 a IPX6 zaisťuje odolnosť nielen voči špliechajúcej vode, ale umožňuje sledovanie televízie až do metrovej hĺbky pod hladinou. Miniatúrna Bravia dostala do vienka aj dvojgigabajtovú flash pamäť pre záznam 10 hodín vysielania a rádiový tuner pre AM a FM vysielanie. Trhová cena bola stanovená na 370 dolárov.