Regulácia optických sietí ohrozí ďalšie investície do optiky

Regulačný zásah v oblasti telekomunikačných sietí novej generácie (NGA) je potrebné mimoriadne starostlivo zvážiť, aby nespôsobil investičnú nechuť do ich rozvoja. Uviedol to hovorca Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Roman Vavro v reakcii na štart verejnej

22. sep 2008 o 17:12 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) - diskusie vyvolanej Európskou komisiou (EK) o regulačných zásadách, ktoré by mali uplatňovať členské štáty Európskej únie (EÚ) v prípade vysokorýchlostných prístupových sietí.

Podľa nových zásad z dielne EK by mali národné regulačné orgány podporiť zabezpečenie prístupu k novým sieťam dominantných operátorov aj pre ostatných operátorov. "Pri úvahách o prípadnej regulácii optických sietí je potrebné, aj vzhľadom na ich mimoriadne dlhú dobu návratnosti, brať do úvahy skutočnosť, že ide o novorozvíjajúce sa trhy," informoval Vavro. Ako ďalej pokračoval, investície do optických sietí dávno nie sú záležitosťou len bývalých monopolných poskytovateľov služieb na fixných sieťach, ale do tejto oblasti investujú veľkí aj malí operátori.

Podľa hovorcu Orange Slovensko predstavujú investície do optických sietí jeden z najdôležitejších rozvojových smerov elektronických komunikácií nielen v slovenskom alebo európskom, ale aj v celosvetovom meradle. "Vo vzťahu k regulácii máme za to, že je nevyhnutné citlivo rozlišovať medzi tradičnými pevnými sieťami, založenými na medenom skrúcanom vlákne, ktoré vznikali v podmienkach telekomunikačného monopolu a medzi sieťami novej generácie, ktoré vznikajú od samého počiatku v liberalizovanom prostredí, v rámci konkurencie založenej na infraštruktúre," uviedol Tóth.

Regulačný prístup zahrnutý v odporúčaniach EK nepovažuje za šťastný ani ďalší významný prevádzkovateľ optických sietí spoločnosť Slovak Telekom (ST). "Návrh totiž jednoznačne nerozlišuje medzi postavením na trhu a infraštruktúrou ST z čias prirodzeného monopolu, ktorou je metalická sieť a medzi prístupovou sieťou novej generácie, do ktorej ST, podobne ako konkurencia, investuje v tomto období," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ST Jana Burdová. Podľa názoru ST by sa regulácia mala aplikovať len v tých oblastiach, kde je len jedna prístupová infraštruktúra a kde sa nedá v budúcnosti očakávať tzv. súťaž založená na infraštruktúre. "Navrhovaná regulácia v konečnom dôsledku môže byť v neprospech koncového užívateľa, pretože regulácia obmedzí investície regulovaného subjektu a ten nebude mať stimul na to, aby investoval napríklad v odľahlých oblastiach. Je to v priamom rozpore s cieľmi EÚ v oblasti informatizácie, a to aby mali prístup k vysokorýchlostnému internetu aj obyvatelia vidieckych oblastí," uviedla spoločnosť ST vo svojom stanovisku.

Cieľom spoločného regulačného rámca pre NGA je posilniť jednotný prístup k operátorom v EÚ a takto zabezpečiť regulačnú predvídateľnosť potrebnú pre investície. Podľa základnej zásady návrhu odporúčania komisie by národné regulačné orgány mali umožniť prístup k sieťam dominantných operátorov na čo najnižšej úrovni. Predovšetkým by mali dominantným operátorom ukladať povinnosť sprístupniť vedenia, aby sa konkurentom umožnilo používať tieto vedenia pre vlastné optické vlákna. "Chceme také vnútroštátne pravidlá, ktoré nielen podporia značné a potrebné investície v oblasti sietí optických vlákien, ale zároveň aj posilnia hospodársku súťaž v oblasti širokopásmového pripojenia," uviedla komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová. Po zohľadnení prijatých pripomienok vypracuje EK konečné znenie odporúčania, ktoré formálne prijme v budúcom roku.