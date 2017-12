Fantasy Wars - oldschool ťahovka

Ťahová stratégia nesúca odkaz starej školy, zmodernizovaná pre 21. storočie.

22. sep 2008 o 18:25 Tomáš Mašek

Príbeh, ako značí názov hry, je zasadený do fantasy sveta a hlavnou náplňou hry bude prekvapivo boj. Príbeh nestojí veľmi za reč, ide o klasické ohrané klišé, s mocným odvážnym hrdinom snažiacim sa so svojimi légiami zachrániť svet pred inváziou zla v podobe armád orkov, goblinov a iných klasických záporných fantasy rás.

Hra ponúka tri kampane, čo je v dnešnej dobe pôsobivé, pretože to značí relatívne dlhú hraciu dobu. Variabilitu zaručuje možnosť hrať ako za ľudí, tak za orkov a dokonca i za elfov. Postup kampaňou je lineárny a neponúka žiadnu možnosť voľby. Samotné misie však predsalen dávajú hráčovi trošku voľnejšiu ruku a dovoľujú vybrať si spomedzi viacerých nepovinných questov.



Pred každou misiou dostane hráč možnosť zostaviť si armádu spomedzi dostupných jednotiek, pochopiteľne, čím ďalej sa v hre dostane, tým silnejšie a pokročilejšie jednotky bude mať k dispozícií. Odpadá teda nutnosť budovať základňu, funkčnú ekonomiku a podobné „nepodstatné“ záležitosti. Zostavenie armády je však relatívne obmedzené peniazmi, s ktorými je neustály problém, pretože jedinou možnosťou ako ich získať, je podmaniť si mestá a osady, ľubovoľne rozmiestnených na mape. Niektoré skrývajú väčší, iné menší poklad, no vo všeobecnosti platí, že jednotky sú väčšinou také drahé, že zisk z úspešne splnenej misie nepokryje všetky hráčove túžby.

Počas misie je samozrejme tiež možné regrutovať nové jednotky, prípadne upgradovať tie existujúce. Pre vysoké ceny však vždy oceníte, keď sa k vašej armáde vďaka rôznym nepovinným questom pridá nejaká jednotka zdarma.

Hlavnou úlohou misie je v zásade vždy prebojovať sa cez územie posiate nepriateľskými jednotkami, či už opevnenými v pevnostiach, alebo len tak voľne sa pohybujúcich v teréne. Autorom slúži ku cti, že hráča nenútia zničiť všetko čo sa hýbe, ale zväčša stačí splniť cieľ – dobyť pevnosť, zachrániť spojencov a pod.

Práve terén ma relatívne veľký vplyv na útočnú či obrannú silu jednotiek, ako vašich, tak aj nepriateľských. V bažinách či pri rieke majú vojská veľkú nevýhodu, preto sú ľahko poraziteľné aj podstatne slabšími nepriateľmi. Naopak, niektoré jednotky majú bonusové body pri bojoch v horskom prostredí a samozrejmosťou je obranný bonus v prípade boja v pevnostiach či dedinách.

Fantasy Wars v sebe skrýva aj stále príťažlivý RPG prvok, preto sa útočná aj obranná sila všetkých jednotiek odvíja aj od množstva skúseností. Tie sú pre Fantasy Wars kľúčové a pokiaľ prídete o kvalitnú, skúsenú jednotku, je lepšie si radšej hru loadnúť a snažiť sa ju zo všetkých síl zachrániť. Nové úrovne však našťastie naskakujú celkom rýchlo a pri každom postupe na nový level je možné jednotkám vybrať „perk“ – nejakú zvláštnu schopnosť, zvyšujúcu obranu či útok alebo znižujúcu postihy pri bojoch v rôznych typoch terénu. Je dobré jednotky s takýmito schopnosťami aj správne využívať – bonusy pri bojoch v horách či inom ťažkom teréne sú ozaj citeľné a takto „cvičené“ jednotky neutrpia až také veľké straty.

Fantasy Wars ponúka aj celkom slušný počet rozmanitých jednotiek, takže z tohto smeru nudu nečakajte. Okrem pozemných jednotiek – lučištníkov, šermiarov, halapartníkov, jazdu ľahkú aj ťažkú, či bojových strojov – katapultov a balíst, čakajte aj lietajúce jednotky ako sú bojové orly alebo dokonca draky. Podobne je tomu aj v prípade jednotiek iných rás, ktoré sú rovnako rozmanité, no najviac mi sadli práve ľudia. Darmo, vrana k vrane sadá...

Rôzne jednotky majú rôzne predpoklady na boj. Logicky – jazda je silná v útoku proti šermiarom, ale pri proti kopijníkom sú v značnej nevýhode. Pre boj sú veľmi dôležité aj prieskumné jednotky, ktoré okrem toho, že majú veľký akčný rádius, môžu svoje ťahové body čerpať postupne. Na rozdiel od bežných jednotiek, ktoré sa môžu počas kola pohnúť len na jedno miesto, bez ohľadu na to, koľko akčných bodov im ešte ostane voľných, prieskumníci ich čerpajú postupne – môžu teda napríklad zaútočiť a rýchlo sa stiahnuť do bezpečia. Jazda zas disponuje, tzv. impulzívnym útokom, to znamená, že sama a bez príkazu útočí na každú blízku nepriateľskú jednotku. Letecké jednotky, hlavne orly, sú relatívne slabé, ale majú veľký dolet, teda sú vhodné najmä na likvidovanie a dorážanie unikajúcej nepriateľskej pechoty, ako aj na prieskum.

GRAFIKA 5 / 10

Fantasy Wars, ako som už spomínal, po technickej stránke rozhodne neoslní, ale zato poteší nízkou hardwarovou náročnosťou. Terén je dosť slabo spracovaný, jednotky pri najvyššom zoome takisto nepôsobia bohvieako. Nuž, ale táto hra rozhodne nie je o grafike. Dôležité je, že technické spracovanie je účelné, mapou sa dá ľubovoľne otáčať, približovať, vzďaľovať či naklápať do rôznych uhlov a to je dôležité. Hráč má tak prakticky ničím nerušený výhľad na bojisko.

INTERFACE 8 / 10

Na staré známe hexagóny rozdelené hracie pole, predstavujúce akčný rádius jednotiek si netreba dlho zvykať. Odporúčam však tutorial, ktorý ozrejmí regrutovanie armády, bojovanie, naučí správne využívať rôzne druhy jednotiek a pod. Za ten dávam rozhodne plusový bodík. Inak všetko po starom, klikať po mape sa snáď už každý za tie roky naučil a zvyknúť si na nové usporiadanie položiek v menu je otázka 10 minút.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Napriek malej originalite a slabšiemu grafickému spracovaniu, Fantasy Wars vyniká výbornou hrateľnosťou. Možno aj vďaka časovo nenáročným misiám, ktoré nezaberú viac ako trištvrte hodinu sa k hre stále rád vraciam. Je to oddychová záležitosť, ktorá poteší aj RPG prvkom – svoje vycvičené jednotky si budete piplať a chrániť ako vlastné deti.

MULTIPLAYER 6 / 10

Je zaujímavé, že okrem bežného multiplayeru Fantasy Wars ponúka aj hot-seat mód, čize hru viacerých hráčov na jednom počítači. No bohužiaľ, samotný koncept ťahovej stratégie je pre multiplayer podľa môjho názoru nevhodný, keďže väčšina hráčov sa prakticky stále nudí a čaká, kým jeden vyvolený ukončí ťah.

ZVUKY 7/ 10

Pri hraní ťahovej stratégie si veľa akcie neužijete a teda ani zvuková kulisa nie je veľmi dôležitá. Áno, zvuky sa ozývajú tam kde majú, sú podarené, no Fantasy Wars nie je problém hrať ani s vypnutým zvukom, skrátka ho nepotrebujete.

HUDBA 7 / 10

Hudobná kulisa je klasickou zmeskou orchestrálnych „fantasy“ melódií, ktorá ku hre akurátne pasuje, nemám k nej žiadne výtky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Náročnosť je voliteľná pred každou misiou a dá sa povedať, že každý z trochu stupňov presne zodpovedá svojmu názvu. Stredná obtiažnosť je skutočne stredná – nefrustruje, ale zasa ani hráča nepodceňuje a občas si vynúti aj nejaký ten load či opakovanie misie. Ťažká obtiažnosť je naozaj ťažká treba pri nej naplno využívať danosti jednotiek, správne zostaviť armádu a hlavne sa sústrediť na terén, ktorý taktiež poskytuje nezanedbateľné výhody. Umelá inteligencia je rovnako na prijateľnej úrovni. Protivník takisto dokáže využívať rôzne výhody a nevýhody dané terénom a typom jednotky, či zaútočiť aj odzadu a nečakane. Treba sa mať na pozore.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,9 / 10

Fantasy Wars tak síce na prvý pohľad nepôsobia, ale sú veľmi príjemnou oldschool ťahovkou, ktorá poteší hlavne starších hráčov, ktorí pri tomto žánri vyrastali. Našťastie nie je príliš prekomplikovanou, hrá sa rýchlo a jednoducho. Chýba jej síce moderné grafické spracovanie a absentuje aj atmosféra, no od Fantasy Wars sa len veľmi ťažko vstáva. A to je dôležité.