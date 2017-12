Počet verejných telefónnych automatov sa zrejme zníži

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) požaduje rovnomerne rozmiestniť verejné telefónne automaty (VTA) a zabezpečiť aspoň jeden telefónny automat vybavený bezbariérovým prístupom v každej obci.

22. sep 2008 o 15:51 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) -

Vyplýva to z návrhu opatrenia TÚ, ktoré úrad predložil na medzirezortné pripomienkové konanie, a ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov. "Návrh opatrenia TÚ sa predkladá na základe potreby upraviť existujúcu reguláciu počtu verejných telefónnych automatov a z dôvodu neustále narastajúcej penetrácie mobilných telefónnych služieb a poklesu záujmu o služby verejných telefónnych automatov," uviedol hovorca úradu Roman Vavro k novému opatreniu TÚ, podľa ktorého by sa mal na území Slovenska znížiť aj celkový počet VTA.

Ako úrad vysvetlil, pri tvorbe návrhu opatrenia, ktoré by malo byť v platnosti od novembra tohto roku, vychádzal z toho, že nie je žiaduce, aby na jednom mieste bolo sústredených niekoľko telefónnych automatov, len aby bola splnená podmienka počtu. Úrad však požaduje najmä ich rovnomerné rozmiestňovanie. "Hlavným účelom navrhovaného opatrenia je zníženie počtu verejných telefónnych automatov vo veľkých mestách a zabezpečenie aspoň jedného verejného telefónneho automatu v každej obci, ktorý bude mať zároveň bezbariérový prístup a osobitné vybavenie pre zdravotne postihnutých užívateľov," informoval Vavro. Úrad od nového opatrenia očakáva, že zjednoduší a spresní výpočet počtu verejných telefónnych automatov v obciach vzhľadom k počtu obyvateľov.

Spoločnosť určená na poskytovanie univerzálnej služby, do ktorej patrí aj zabezpečenie primeranej dostupnosti VTA, je Slovak Telekom (ST). Tá k dnešnému dňu prevádzkuje približne 7,4 tis. verejných automatov. Ako pre agentúru SITA uviedol ST, podľa súčasne platného opatrenia TÚ by mala spoločnosť prevádzkovať 7 130 automatov. Novým opatrením by sa ich počet mal znížiť na 4 850.

Spoločnosť ST vyjadrila vo svojom stanovisku spokojnosť s postupom TÚ, ktorý svoje regulačné opatrenie smeruje k väčšej efektívnosti poskytovania univerzálnej služby. "V obciach a mestách, kde bude minimálny počet verejných telefónnych automatov nižší ako je súčasný počet, ST postupne pristúpi k zníženiu počtu VTA tak, aby bola dodržaná rovnomernosť pokrytia. Vzhľadom na zmenu kritérií v navrhovanom opatrení, bude musieť ST v niekoľkých obciach dobudovať ďalšie VTA, a to napriek tomu, že štatistika ich využívania v týchto obciach nepreukazuje potrebu zriadenia ďalšieho automatu," uviedol ST.