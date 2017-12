Séria Delta Force znovu ožíva

22. sep 2008 o 13:29 Ján Kordoš



Čo sa však nestalo, oficiálne vyšlo oznámenie o projekte Delta Force: Angel Falls aj so zopár informáciami. Angel Falls bude rovnako ako predchodcovia vystupovať v žánri akčných hier so špeciálnymi jednotkami. Tentoraz sa pozrieme do džungľou zarastenej Venezuely a Kolumbie, kde budeme musieť eliminovať drogové kartely, ktoré prevzali v krajinách moc. Čiže nastolíme poriadok tak ako sa patrí: demokracia, slobodné voľby, veď to poznáte. Príbeh nás prevedie celkovo 12 pomerne rozsiahlymi misiami, multiplayer (až 200 hráčov na jednej mape!) si zahráme na 12 mapách a keď ste zvedaví na to, aký pekelný stroj bude nutný na tento projekt, máme tu pre vás aj hardvérové požiadavky, ktoré sú nemalé:

CPU: dvojjadrový procesor taktovaný na 2.6 GHz

RAM: 1 GB, doporučené sú 2 GB

Grafická karta: Nvidia 7900+/Ati 1900+ - podporujúca Shader modely 3.0

Dátum vydania je naplánovaný na budúcoročné leto.

Zdroj: PR