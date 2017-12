Samsung SGH-i900 Omnia – ovládanie prstom na polceste

Je štýlový, miluje dotyky a zaobíde sa bez stylusu. Udrží vás v kontakte so svetom, je kompatibilný so svetom PC a o úložnú kapacitu nebudete mať núdzu. Je však naozaj bez chybičky? Otestovali sme ho a vieme viac.

22. sep 2008 o 15:04 Milan Gigel, Milan Gigel, (mag)

Čo môže byť na telefóne s operačným systémom Windows Mobile zaujímavé? Na prvý pohľad sú všetky rovnaké a líšia sa iba dizajnom, výbavou a výdržou batérie. Zdá sa však, že to nie vždy musí byť pravda. Ak výrobca mobilu zladí aplikácie s návykmi používateľov, všetko môže byť inak. Omnia nie je iba obyčajné pé-dé-áčko s možnosťou telefonovania. Ponúka viac.

Štíhly, avšak ťažký

Recept na dizajnovo atraktívny mobil je jednoduchý. Zoberte tabličku ktorá vpadne do dlane, zaoblite jej rohy, pridajte punc lesku a kovových doplnkov a máte vyhraté. Ak sa vám podarí zaobísť sa s minimálnym počtom tlačidiel, chybu neurobíte. Veľký dotykový displej je „in“, všetko ostatné odchádza stranou. Zdá sa, že to spoľahlivo funguje u všetkých výrobcov. Niet čo pokaziť.

Omnia sa môže popýšiť kvalitným i keď nie najrobustnejším vyhotovením. S formátom 11×6 centimetrov sadne do ruky ako uliata, avšak pri 13 milimetrovej hrúbke a 125 gramovej hmotnosti budete mať pocit, že by takýto štýlový mobil s masívnou mediálnou kampaňou mohol byť predsa len útlejší. Ak uvážite, že ho budete ovládať palcom ruky v ktorej ho držíte, odľahčenie by mu zaručene neuškodilo.

Dotykový displej má pevné plastové krytie, ktoré sa síce neprehýba ako tradičný film dotykových displejov, jeho materiál by však mohol byť odolnejší. Škrabancom sa pri bežnom používaní nevyhnete, takže ochranné samolepiace fólie sú dobrou voľbou. Poslabšie je aj vyhotovenie zadného plastového krytu. Pevný kovový rám nezachráni všetko. Celkovo však pôsobí Omnia ucelene, manažérsky a luxusne.

Širokouhlý displej, takmer prehliadnuteľný touchpad

Displej s 3,2 palcovou uhlopriečkou má širokouhlý formát a pokrýva takmer celé čelo prístroja. S rozlíšením 240x400 bodov síce nepatrí k špičke na trhu, zobrazenie je však aj napriek limitu zobrazenia 65 tisíc farieb na úrovni, aká mobilu tejto triedy prináleží. Rozlíšenie displeja je dostatočné pre surfovanie, chybu nemá ani prezeranie fotografií či videozáznamov. V krátkosti povedané, ide o osvedčený, šedý priemer.

Dobrou správou je, že dotykový panel je možné ovládať prstom bez toho, aby ste museli siahnuť po styluse. Ten v tele prístroja zasunutý nenájdete. Citlivosť snímania sa dá pomocou ovládacej aplikácie nakalibrovať tak, aby boli výsledky ovládania uspokojivé. Rolovanie zoznamov, či pohybovanie objektami je rovnako jednoduché, ako vytáčanie telefónneho čísla. Trochu horšie je to s písaním textov, kde virtuálna klávesnica nie je najkonfortnejšia. Lepšie je siahnuť po rozoznávaní písma, s trochou cviku získate potrebnú rýchlosť.

Zopár doplnkových tlačidiel pomáha pri navigácii, vstupe do menu, fotografovaní či regulácii hlasitosti, milým prekvapením je touchpad, ktorý na prvý pohľad pripomína infračervený snímač. Funguje na optickom princípe a umožní rolovať zoznamy bez toho, aby ste ich museli kvôli prstovému ovládaniu maximalizovať na celú stránku.

Otočiť, otočiť a stíchnuť

Akcelerometer sníma polohu mobilu, takže používateľské prostredie sa snaží prispôsobiť orientáciu zobrazenia na šírku a výšku displeja. Dvojsekundová odozva človeka zdržiava a akcelerometer nie vždy funguje správne. Ak sa pomýli a po prekreslení obrazovky na šírku sa opäť ide zobraziť vertikálne, dokáže to pekne nahnevať. Máte o päť sekúnd života za sebou bez akéhokoľvek úžitku.

Ak položíte mobil dolu displejom (pozor na poškrabanie), zvukové hlásenia sa umlčia. Je to praktické avšak iba do momentu, kým sa akcelerometer nepomýli a nezablokuje vám pri mobile položenom na stole zvonenia na celý deň. Našťastie, túto funkciu je možné zablokovať. Čo sa však nepodarilo objasniť je nepredvídané vypínanie displeja. S frekvenciou raz za tri dni sa nám stalo, že mobil síce reagoval na dotyky a fungoval, avšak na displeji sa nezobrazovalo absolútne nič. O spoľahlivosti hovoriť nemožno a ťažko povedať, či šlo o problém predprodukčnej vzorky ktorú sme mali k dispozícii, alebo je na vine softvérová chyba.

Komunikácia na všetky spôsoby

Telefón je vybavený bluetooth a WiFi modulom, samozrejmosťou je podpora prevádzky v 3G sieťach spolu s vysokorýchlostnou dátovou komunikáciou. S priamym prepojením na internet sa akosi počíta – či už ide o integrovanú podporu služieb Google, alebo brandovanú Operu, RSS čítačku a podporu preberania podcastov. Mobil sa správal podľa očakávaní a bez nepredvídaných problémov sme vyskúšali konektivitu hotspotov, i HSDPA komunikáciu plnou 7,2 megabitovou rýchlosťou.

Keďže platforma Windows Mobile nie je na trhu žiadnym nováčikom, dostupná je široká škála softvérov, ktoré zaisťujú synchronizáciu údajov s počítačmi, podnikové aplikácie nevynímajúc. Je zrejmé, že Omnia sa v podnikovom prostredí rozhodne nestratí.

Stvorený pre multimédiá

S 8 či 16 gigabajtovou pamäťou má mobil dostatok priestoru na multimédiá, takže hravo zastúpi vreckový prehrávač. Keďže je certifikovaný pre formát DivX, niet prekvapením, že spracuje čokoľvek. A to nielen bez trhania a sekania na vlastnom displeji, ale pomocou špeciálneho káblika i na televíznej obrazovke. Dobre spracovaný prehrávač pre hudbu a video ovládaný dotykom je prudko návykový a zdá sa, že je nemožné vylepšiť ho.

S hudobným archívom pracujete rovnako ako na vreckových prehrávačoch z dielní Samsungu, horšie je to však s pamäťovými kartami. Mobil si síce poradí s 32 gigabajtovou SD-HC kartou, problém je však v tom, že ju musíte zasunúť pod batériu, takže musíte počítať s reštartom mobilu vždy, keď sa rozhodnete kartu vymeniť.

Zamrzí aj absencia 3,5 mm jack konektora i napriek tomu, že do 13 milimetrovej hrúbky mobilu by zaručene vošiel. Zotrvať musíte pri mobilnej klasike, takže ak pripojíte dodávaný headset, užijete si aj FM rádio s funkciou RDS. Zlou správou pre priaznivcov bluetooth slúchadiel je, že sa stále nezaobídete bez káblika, ktorý slúži ako anténa.

5 solídnych megapixelov

Aj napriek tomu, že Samsung zabudovaný fotoaparát v kampani príliš nepropaguje a obslužné aplikácie sú orientované skôr na jednoduché prezeranie snímok, 5 megapixelová optika s autofokusom nás príjemne prekvapila. Režim ostrenia s prioritou tváre, či makrosnímky sú nápomocnou rukou popri všedných každodenných funkciách. Fotografiami síce výstupy zo skutočného fotoaparátu netromfnete, kvalita je však dobrá nielen na priamu tlač, ale aj na jednoduché úpravy.

Samozrejmosťou je aj sekundárna kamera pre videohovory, tá by na žiadnom mobile s podporou 3G rozhodne nemala chýbať.

Dva dni na jeden dych

Aj keď má mobil veľký displej a pracuje v 3G sieti, jeho výdrž príjemne prekvapí. Pri striedmom pasívnom používaní sa dočkáte dvojdňovej výdrže, pri aktívnom surfovaní a e-mailovaní vydrží v chodivej kondícii po celý deň. Nabíjacia kolíska by potešila, uspokojiť sa však budete musieť iba s káblikom, či USB rýchlonabíjačkou. V každom prípade, výdrž možno hodnotiť ako veľmi dobrú.

Windows Mobile 6.1 s doplnkami

Ak čakáte strohý Windows Mobile, budete príjemne prekvapení doplnkami, prostredníctvom ktorých je možné ovládať mobil bez stylusu. Menu je riešené na spôsob iPhonu, nechýbajú Widgets pre titulnú stránku a viacero grafických schém, prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť displej vlastnému gustu. I keď sú aplikácie iba na polceste k úplnému „bez-stylusovému“ komfortu, je zrejmé že vývojári sú na správnej ceste. Softvérová výbava je bohatá a ak sa rozhliadnete po internete, máte skutočne z čoho vyberať.

Samsung Omnia je síce moderný a dobre spracovaný mobil pre náročného podnikového používateľa, predsa len by mu pristalo tenšie telo, hardvérová QWERTY klávesnica a odstránenie múch, ktoré používateľovi komplikujú život. Poteší hlavne tých, ktorí hľadajú takmer neobmedzenú rozširovateľnosť funkcií a tých, čo chcú byť neustále „zavesení na nete“. Ak však trávite väčšinu času telefonovaním, esemeskovaním a čítaním e-mailov, Omnia nie je najideálnejšou voľbou.